Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan Narin Güran’ın cesedi bulunmuş ve olay, tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma devam ederken, Narin Güran’ın babası Arif Güran, katilin bulunmasını istediğini belirterek şok edici açıklamalarda bulundu. Güran, kızının 80 bin TL'lik bir borç anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldüğünü düşündüğünü dile getirdi. Bu acı dolu olayda, aile ve çevresi adaletin bir an önce yerini bulmasını talep ediyor.

"KIZIM BUNU HAK ETMEDİ"

Arif Güran, katıldığı bir televizyon programında kızının hak etmediği bir sonla karşılaştığını söyledi. Güran, kızı Narin Güran'ın hayat dolu, sevgi dolu bir insan olduğunu ve hiçbir çocuğun böyle bir sonu hak etmediğini belirtti. "Benim kızım bunu hak etmedi. Neden, niçin hiçbir çocuk hak etmez, Narin'im de hak etmez" sözleriyle acısını dile getiren baba, kızının ölümüyle ilgili olarak şüphelerinin giderek arttığını ifade etti.

BABANIN ŞÜPHESİ: "80 BİN TL İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Olayın ardından Arif Güran, şüphelendiği kişiyi de açıkladı. Nevzat Bahtiyar adlı bir kişiden şüphelendiğini belirten Güran, bu kişinin olay sonrası eve geldiğini, normal bir şekilde davrandığını ve hiç tedirgin olmadığını söyledi. Güran, "Nevzat her akşam bu eve geliyor, eli bile titremiyor, yanımda oturuyordu. Kızımın yerini bildiği halde neden söylemedi?" diyerek katilin Nevzat olduğundan şüphelendiğini dile getirdi. Baba Güran, kızının ölüm sebebinin ise bir borç meselesi olduğunu öne sürerek, "Artık Nevzat'ın kızımı 80 bin TL için öldürdüğünü düşünüyorum" dedi.

80 BİN TL’LİK BORÇ ANLAŞMAZLIĞI

Arif Güran, olayın bir araba satışı üzerinden başladığını anlattı. Güran, Nevzat Bahtiyar’dan aldıkları bir aracı sattıklarını ve bu satış sonrasında borç anlaşmazlıklarının ortaya çıktığını belirtti. Güran, bu anlaşmazlığı çözmek için aile içinde yapılan bir toplantıyla çözüm bulduklarını düşündüklerini ifade etti. Ancak olayın kapandığını sandıkları halde, Bahtiyar’ın borcu ödemediğini ve bu sebepten dolayı kızını öldürdüğünden şüphelendiğini söyledi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Narin Güran’ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, bugüne kadar 22 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Ancak baba Arif Güran ve diğer bazı kişiler serbest bırakıldı. Güran, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın arka planında kimin suçlu olduğunun ortaya çıkmasını beklediklerini ifade etti. "Kim suçlu kim değil göreceğiz" diyen acılı baba, adaletin yerini bulmasını umut ediyor.

"KÖYLERDE İSİMSİZ YÜZLERCE MEZAR VAR"

Arif Güran, kızının kaybolduktan sonra köylerde yapılan aramalardan bahsetti ve köylerde isimsiz mezarların bulunduğunu belirtti. "Köylerde isimsiz yüzlerce mezar var" diyen Güran, bu mezarların büyükşehirlerdeki gibi düzgün mezar taşlarına sahip olmadığını ifade etti. Kızının kaybolduğunda yapılan aramalar sırasında köydeki mezarlıklarda kızının bulunacağı endişesini yaşadığını söyledi.

"EŞİME GÜVENİYORUM"

Olayın ardından bazı dedikodular ve spekülasyonlar da gündeme gelirken, Arif Güran eşine olan güvenini dile getirdi. "Eşime güveniyorum" diyen Güran, bu tür spekülasyonların kendisini rahatsız ettiğini ve eşiyle uzun yıllardır birlikte olduğunu, ona olan güveninin tam olduğunu belirtti. Ayrıca, bu tür iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. Güran, "Bir anne nasıl evladına kıyar? Böyle bir dünya mı var?" diyerek, eşine olan güvenini ve bu tür iddiaların yanlış olduğunu ifade etti.

Arif Güran, kızının ölümünün ardından olayın peşini bırakmayacağını ve adaletin sağlanması için elinden geleni yapacağını belirtti. Güran, "Bu olayın arkasını bırakmayacağım" diyerek, kızının katilinin bulunmasını istediğini ve soruşturmanın sonuna kadar devam edeceğini söyledi.