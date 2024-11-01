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Narin Güran Cinayetinde HTS Kayıtları Bilirkişi Raporu

Narin Güran cinayetinde tutuklu sanıkların HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu davada önemli bilgiler içeriyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:16
Narin Güran Cinayetinde HTS Kayıtları Bilirkişi Raporu

Narin Güran Cinayeti: Davada Bilirkişi Raporu

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili olarak tutuklu bulunan 4 sanığın HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu davada yer aldı. Sanıklar, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanıyor.

Olayın Geçmişi

Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunmuştu. Bu cinayetle bağlantılı olarak amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes ve komşu Nevzat tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayarak dava dosyasını hazırladı.

HTS Kayıtlarının Analizi

Dava dosyasındaki raporda sanıkların 21 Ağustos'ta tespit edildikleri yerler krokilerle gösterildi. Ana baz ve yan bazların tespiti yapıldı. Örneğin, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın 15.10 ile 15.40 saatleri arasında birlikte oldukları belirtildi.

Sanıkların Hareketleri

Rapora göre, Yüksel Güran saat 14.28'de evindeydi ve 16.39'a kadar orada kalmaya devam etti. Salim Güran ise 14.52'de evinden çıktığı, 15.19'a kadar Arif Güran'ın evinde olduğu saptandı. Ayrıca, 22.47'de Narin'in cesedinin bulunduğu alanda bulunduğu tespit edilmiştir.

İddianamede Yer Alan Bilgiler

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıkların HTS kayıtlarının incelendiği detaylı şekilde anlatılmakta, tüm sanıkların cinayet günü belirli zaman dilimlerinde bir arada bulundukları kaydedilmektedir.

Tüm bu bilgiler, davanın seyrini etkileyecek önemli unsurlar arasında yer alırken, bilirkişi raporu sanıkların suçlamalarını değerlendirmede belirleyici bir rol oynayacaktır.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanacağı...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanacağı dava dosyasında, sanıkların cinayetin işlendiği gün HTS kayıtlarına göre tespit edildikleri adreslere yer verildi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanacağı...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanacağı dava dosyasında, sanıkların cinayetin işlendiği gün HTS kayıtlarına göre tespit edildikleri adreslere yer verildi.

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