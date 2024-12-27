Narin Güran cinayetinde ikinci duruşma: Avukat iddialarla gündem yarattı

Narin Güran Cinayette İkinci Duruşma Gerçekleşti

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu sanık amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, duruşmada savunma yaptı.

Akdağ’dan Çarpıcı İfadeler

Avukat Onur Akdağ, duruşmada Narin Güran'ın kim tarafından ve nerede öldürüldüğüne dair soruların yanıtsız kaldığını belirtti. Akdağ, "Bir insan nerede kaybolmuşsa en yakın yerde aramalar yapılır. Patikaya en yakın yer, Nevzat'ın evidir" dedi. Ayrıca, Narin'in ölüm zamanının okulun kamerasında göründüğü saat olan 15:13 olduğunu ve ardından 15:40'ta cesedin dereye götürüldüğünü vurguladı.

Akdağ, ayrıca; "Narin'in ölümü ne kadar korkunç ise ölümüne itham da o kadar korkunçtur" diyerek Salim Güran'ın yalnızca 21 Mayıs'ta Nevzat Bahtiyar'ı aradığını belirtti. Bu durumun, iletişim kurmadıkları iddialarını çürüttüğünü ifade etti.

Adli Tıp Raporu Üzerine Değerlendirmeler

Narin'e ait olduğu belirtilen giysi ve iç çamaşırındaki lekelerde sperm hücresine rastlanmadığını belirten Akdağ, "Adli tıp raporunda bir cinsel bulguya rastlanmamıştır. Bu cinayeti öç alma olarak işlemiş olabilir" dedi. Bunun yanı sıra, DNA bulgularının Narin canlıyken mi, yoksa öldürüldükten sonra mı olduğunu tespit etmek için talepte bulunduklarını, ancak talebin reddedildiğini aktardı.

İnternet Kullanım Dökümü De İncelenecek

Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran’ın internet kullanımlarının incelendiğini kaydeden Akdağ, olay günü Salim Güran'ın 15.10 ile 15.40 arasında çok fazla internet kullandığını ve bu dakikalarda 16 sayfa veri indirdiğini, Nevzat'ın ise sadece 3 sayfa veri kullandığını belirtti. Akdağ, "Eğer 45 adım değil de 145 adım olsaydı, herkes Salim'i katil ilan etmez miydi?" şeklinde konuştu.

Savunmadan Sonra Duruşmaya Ara Verildi

Onur Akdağ, Narin Güran cinayetinde baz raporlarının ve diğer delillerin çelişkilerini vurgularken, müvekkili Salim Güran'ın tahliye edilmesi talebinde bulundu. Avukat Akdağ’ın savunmasının ardından duruşmaya bir süre ara verildi.