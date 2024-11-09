Narin Güran Cinayetinde Önemli Gelişme: Askeri Kamera Görüntüleri Mahkemede

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemeye sunuldu.

Görüntüler Mahkemeye Sunuldu

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. gününde, tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Mahkeme başkanı, Güran ailesi avukatlarının talep ettiği Dara bölgesine ait görüntülerin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandığını ve mahkemeye sunulduğunu açıkladı. Duruşma öncesi görüntüleri ilk defa burada izleme fırsatını bulacağını belirtti.

Baba Arif Güran Duruşmaya Katıldı

Duruşma sırasında rahatsızlanıp ambulans ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Arif Güran, tedavisinin ardından duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi. Gazetecilerin sağlık durumu hakkında sorduğu sorulara, "Büyütülecek bir şey yok. Sağlık durumum iyi" yanıtını vererek daha sonra duruşma salonuna geçti.