Narin Güran Cinayetinde Önemli Gelişme: Görüntüler Ulusal Kriminal Büro'ya Gönderildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava dosyasındaki "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" , Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenmesi için gönderildi. Bu inceleme sonucunda bir bilirkişi raporu hazırlanacak.

21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın cinayetiyle ilişkili olarak, tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Mahkeme, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu tarihten bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde yapılan aile toplantısına ait görüntüleri değerlendirdi. Bu görüntüler, Müdahale Gerekli Ses Ekipmanları'nın olmadığı bilgisini vererek, Türkçe'ye çevrilemeyeceğini belirten bilirkişiler tarafından incelendi. Mahkeme, daha sonra bu görüntülerin, Ulusal Kriminal Büro’ya gönderilmesini karara bağladı.

Mahkeme kararında, "Mahkememizin 2024/396 esas sayılı dosyasında ele geçen video görüntüsüyle ilgili yapılan değerlendirmede, videoda Kürtçe konuşulduğu, sesin çok düşük olduğu belirtilmiştir. Uzman bilirkişilerle görüşüldüğünde ise ses düzeyinin artırılması için özel ekipmanlara ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır," ifadelerine yer verildi.

Görüntüler, Diyarbakır Barosu'na ulaşarak, saat 19.38-19.41 arasında güvenlik kamerasıyla kaydedilmişti. Mahkeme, bu görüntüleri de dava dosyasına eklemişti.

Önceki duruşmalarda da benzer bir işlem gerçekleştirilmiş, Türkçe ve Kürtçe konuşmalar içeren görüntülerin de Van Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesi kararlaştırılmıştı.