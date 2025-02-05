Narin Güran Cinayetinde Sanık Nevzat Bahtiyar'dan İstinaf Başvurusu

Diyarbakır'da Narin Güran Davasında İstinaf Gelişmesi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı tarafından istinaf başvurusu yapıldı. Bahtiyar, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf Dilekçesi Sunuldu

Bahtiyar'ın avukatlarından Adnan Ataş, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunmuş olduğu istinaf dilekçesinde, müvekkilinin cinayetle ilgili herhangi bir eylemi veya iradesinin bulunmadığını savundu.

Dilekçede, Narin Güran’ın cansız bedeninin saklandığına dair itirafta bulunan komşusu Nevzat Bahtiyar aleyhine, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlaması yapılmadan sadece "suç delillerini yok etme" suçundan cezalandırıldığı hatırlatıldı.

Hukuka Aykırılık İddiası

Avukat Ataş, müvekkilinin cinayet mahallinde bulunmadığı yönündeki verileri dile getirerek, Bahtiyar’ın diğer sanıklarla aynı iradeyi taşımadığının yargılamada açıkça görüldüğünü belirtti. Dilekçenin sonuç kısmında, meydana gelen eylemin Arif Güran'a ait alan içinde gerçekleştiği ve müvekkilin cinayete katkısının olmadığını vurgulayarak, istinaf başvurularının reddedilmesini talep etti.

Mahkemenin Karar Durumu

Olayla ilgili olarak 28 Aralık 2024 tarihinde görülen karar duruşmasında, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Bu arada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu tarafından da Bahtiyar’ın aldığı ceza için istinaf başvurusu yapılmıştı.