Narin Güran Cinayetinde Savcı Müannanesi: Sanıklara Ağırlık Cezası Talebi

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayet Davasında Önemli Gelişme

Cumhuriyet savcısı, Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayeti davasında esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, 4 sanık hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Olayın Detayları ve Savcının İddiaları

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine 8 Eylül'de ulaşıldı. Sanıklar arasında yer alan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında, cinayet suçunu işledikleri iddiası ile yargılanıyorlar.

Mütalaada savcı, sanık Yüksel Güran'ın olay günü ilk saatlerden itibaren Narin'in öldüğünü bildiğini düşündüren davranışlar sergilediğini ifade etti. Ayrıca, sanıkların Narin'in cansız bedeninin bulunduğu gün gerçekleştirdiği tartışmalara da yer verildi.

Sanıkların Suç Ortaklığı

Mütalaada, sanık Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan alarak çuval içerisine koyup Eğertutmaz Deresi'ne bıraktığı bilgisine yer verildi. Sanıkların olay saatinde bir arada bulundukları ve olayın gerçekleşmesine zemin hazırladıkları vurgulandı.

Suç ve Delil Analizi

Savcı, sanıkların suçun icrasına katkı sağladığını ve bu nedenle 'müşterek fail' olarak değerlendirildiğini belirtti. Mütalaada ayrıca, olayın gerçekleştiği saatlerde sanıkların mekan ve zaman birlikteliği içerisinde bulunduklarının altı çizildi.

Sonuç ve Davanın Seyri

Bu bağlamda, Cumhuriyet savcısı, Enes ve Yüksel Güran’ın eylemleri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar için de aynı şekilde ceza talep ederek sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Son olarak, aile bireylerinin bir toplantıya dair görüntülerinin incelendiği ve bu görüntülerdeki eylemlerin ayrıca suç teşkil edebileceği ifade edilerek, diyaloğunu sürdüren savcı kamu adına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.