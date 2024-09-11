Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde yaşanan Narin Güran cinayeti, Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir yankı uyandırdı. Minik Narin’in cesedi, cenaze işlemleri için abisi Baran Güran’a teslim edilirken, Baran Güran’ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Narin’in ölümüyle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkarken, abisinin TikTok hesabı ve yaptığı paylaşımlar, cinayet soruşturmasındaki gelişmeleri daha da karmaşıklaştırdı.

CENAZE ABİSİNE TESLİM EDİLDİ

Narin Güran’ın cinayetinin aydınlatılması için yürütülen soruşturma kapsamında, 23 kişi gözaltında bulunuyor. Bu kişiler arasında anne, baba ve kardeşler de yer alıyor. Ancak, cenaze işlemleri sırasında, küçük Narin’in cesedi dışarıdaki tek yakını olan abi Baran Güran’a teslim edildi. Cenazede Baran Güran’ın elinde gördüğü gelinlik, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Özellikle okul çağındaki bir çocuğun tabutuna gelinlik konulması büyük tepki topladı.

GELİNLİK TEPKİ TOPLADI

Narin’in cenazesi, aile içinde büyük bir acı ve kargaşa içinde toprağa verildi. Ancak, cenaze sırasında Baran Güran’ın elindeki gelinlik, pek çok kişi tarafından uygun bulunmadı. Cenaze töreninde Narin’in tabutuna, önlük veya oyuncak yerine gelinlik konulması, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi. Bu durum, cinayet soruşturmasının gidişatını etkileyen bir diğer tartışmalı konu oldu.

BARAN GÜRAN’IN TİKTOK HESABI ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran cinayetinin detayları ortaya çıkarken, Baran Güran’ın TikTok hesabı da dikkat çekti. Cenaze sonrası sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Baran Güran, TikTok üzerinden paylaşımlar yaparak kardeşinin kaybolduğu dönemde yaşadıklarını duyurdu. Paylaşımlarında özellikle otomobillerle ilgili videolar dikkat çekti. Ayrıca, Narin’in kaybolduğu dönemde yaptığı bazı paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

"BENİM CANIMI AL ONU BİZE GERİ VER" PAYLAŞIMI

Narin kaybolduktan sonra Baran Güran’ın yaptığı paylaşımlar, acısını ve üzüntüsünü dile getiren ifadeler içeriyor. Bir paylaşımında “Benim bir tane bacım vardı, ne edersin Narinim çık gel valah çık gel. Allah'ım kurban olayım benim canımı al, onu bize geri ver,” şeklinde yazdığı görüldü. Bu paylaşım, birçok kullanıcı tarafından acı ve çaresizlikle dolu bir ifade olarak değerlendirildi.

“BENİM SADECE BİR TANE BACIM VAR” PAYLAŞIMI

Baran Güran, Narin’in kaybolduktan sonra annesinin yaptığı televizyon açıklamalarını da paylaşarak, “Allah için paylaşın, gündemden düşmesin. Benim sadece bir tane bacım var, Allah için dua edin, paylaşın,” şeklinde yazdı. Bu paylaşım, Narin’in kaybolmasından sonra ailevi acının ve endişenin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

AİLEYE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Narin’in cenazesi toprağa verildikten sonra Baran Güran’ın sosyal medyada yaptığı diğer paylaşımlar, aile üyelerine yönelik eleştirileri içeriyor. Bir paylaşımında, “Her şey tam belli olmadan anneme, babama, kardeşlerime kötü şeyler söylemeyin. Allah büyük. Bunu yapan kansız çıkacak. Allah için her yerde annemi, kardeşlerimi görüyorum. Ağır küfürler var, Allah için yapmayın. Beni de düşünün, ne annem var yanımda, ne babam, ne de akrabalarım,” şeklinde yazdığı görüldü. Bu açıklamalar, Baran Güran’ın aile içindeki karmaşayı ve yaşadığı psikolojik baskıyı yansıttı.