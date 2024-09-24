Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Ahırdan Çıkan İzmaritler DNA İncelemesine Gönderildi

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada şok gelişmeler yaşanıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesinin ardından yürütülen kapsamlı soruşturmada, Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yapılan aramalarda önemli bulgulara ulaşıldı. Soruşturmayı yürüten ekipler, Bahtiyar’ın ahırında bulunan iki sigara izmaritini DNA incelemesine gönderdi. Cinayetle ilgili soruşturmanın kapsamı genişlerken, Bahtiyar’ın evinde ve çevresinde jandarma aralıksız nöbet tutmaya devam ediyor.

AHIIRDAN ÇIKAN İKİ İZMARİT İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Narin Güran’ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma süreci, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri doğrultusunda yeni bir boyuta taşındı. Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yapılan detaylı aramalar sonucunda, ahırda bulunan iki sigara izmariti önemli bir kanıt olarak değerlendirildi. Bu izmaritler DNA incelemesine gönderildi ve incelenecek olan bu kanıtların, cinayetle doğrudan bağlantılı olup olmadığı araştırılacak. Ayrıca, izmaritlerin ne kadar süre önce bırakıldığına dair bilimsel çalışmalar da yürütülecek.

Bu bulgularla birlikte soruşturma daha da derinleştirilirken, jandarma ekipleri Nevzat Bahtiyar’ın evinde ve çevresinde nöbet tutmaya devam ediyor. Özellikle ahırda elde edilen kanıtların titizlikle incelendiği belirtiliyor.

ADLİ TIP RAPORU: ISIRIK İZİ İNSAN İLE UYUMLU

Cinayet soruşturmasında bir diğer önemli gelişme ise, Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık iziyle ilgili Adli Tıp raporunun tamamlanması oldu. Ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izine dair yapılan detaylı incelemede, lezyonun insan ısırığı ile uyumlu olabileceği tespit edildi. Ancak raporda, bu izlerin kesin olarak kimin tarafından bırakıldığının tespit edilemediği belirtildi.

Raporda, Enes Güran’ın sağ ön kolundaki lezyonların mor renkli, yarım daire şeklinde olduğu ve tipik diş izlerine ait kesici kenar ve derinlik gibi belirgin morfolojik özellikler içermediği ifade edildi. Bu nedenle, söz konusu izlerin kimlik tespitine yönelik belirleyici kanıtlar içeremeyeceği sonucuna varıldı. Buna ek olarak, raporda lezyonların Enes Güran, annesi Yüksel Güran ya da Narin Güran tarafından ısırılmak suretiyle meydana gelmiş olabileceği, ancak kesin bir ayrım yapılamadığı vurgulandı.

AĞABEYİN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ TARTIŞMA KONUSU

21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izine yönelik rapor, soruşturmanın seyrinde kritik bir öneme sahip. Bu iz, ilk olarak cinayetin çözülmesinde önemli bir kanıt olarak görülse de, yapılan adli incelemeler sonucunda ısırık izinin kaynağı konusunda kesin bir sonuç elde edilemedi.

Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, ısırık izinin Enes Güran, Yüksel Güran veya Narin Güran tarafından bırakılmış olabileceği belirtilirken, diş izinin kimlik tespitine yönelik belirleyici özellikler taşımadığı ifade edildi. Raporda ayrıca, söz konusu lezyonların, muayene tarihine göre 3-6 gün arasında oluşmuş olabileceği de yer aldı. Bu da, Narin Güran’ın kaybolduğu tarihle uyumlu bir zaman aralığına işaret ediyor.

SORUŞTURMA GİDEREK DERİNLEŞİYOR

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, olayla ilgili elde edilen yeni bulgular cinayetin çözülmesi için kritik önem taşıyor. Ahırda bulunan izmaritlerin DNA incelemesi ve ağabey Enes Güran’ın kolundaki ısırık izine dair elde edilen raporlar, soruşturmanın derinleşmesini sağladı.

Yetkililer, bu yeni delillerin cinayetin çözülmesinde belirleyici olabileceğini, ancak daha kapsamlı incelemelerin yapılması gerektiğini vurguluyor. Cinayetle ilgili olarak yeni şüphelilerin belirlenip belirlenmeyeceği ise önümüzdeki süreçte yapılacak detaylı incelemelere bağlı olacak.

Narin Güran cinayeti, yalnızca Diyarbakır’da değil, tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Küçük bir çocuğun kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeninin bulunması, kamuoyunda büyük üzüntü ve tepkiyle karşılandı. Olayın çözülmesi için yoğun çaba harcanırken, cinayetin arkasındaki tüm sır perdesinin aralanması için soruşturma derinleştirilmeye devam ediliyor.