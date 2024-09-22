Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme! Yeni Gizli Tanığın Kan Donduran İtirafları Sonrası DNA Aramaları Yapıldı

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE YENİ GELİŞMELER: DNA ARAMALARI YAPILDI

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bir dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma sürecinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadeleri, soruşturmayı yeni bir boyuta taşıdı. Jandarma ekipleri, Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yeniden DNA örnekleri aramaya başladı. Ayrıca, küçük Narin’in kendi evinde de incelemeler yapılması bekleniyor.

Cinayete ilişkin soruşturma, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor. Olayın aydınlatılması için jandarma ve savcılık tarafından büyük bir ekip çalışması sürdürülüyor. İtirafçı Bahtiyar’ın verdiği ifadeler, cinayet soruşturmasının seyrini değiştirmiş durumda.

NEVZAT BAHTİYAR’IN YENİ İTİRAFLARI

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın cinayetle ilgili yeni ifadeleri soruşturmayı genişletti. Bahtiyar, ifadesinde küçük kızın cansız bedenini bir dere yatağında bulduğunu ve cesedi ahırının penceresinden içeri bıraktığını anlattı. Bu şok edici itirafın ardından, olay yeri inceleme ekipleri Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yeniden DNA örnekleri aramaya başladı. Aramalar, cinayetin aydınlatılması adına kritik bir adım olarak görülüyor.

Nevzat Bahtiyar, “Cesedi yerde yatar vaziyette gördüm. Ağzından köpük gibi bir sıvı gelmişti. Salim’den aldıktan sonra önce ahırın penceresinden içeri bıraktım” diyerek olayın seyrini değiştirecek bilgiler verdi. Bu yeni bilgiler üzerine jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi), köyde detaylı bir araştırma başlattı.

YENİ DNA ARAMASI VE NARİN'İN EVİNDE İNCELEMELER

Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesi üzerine, jandarma ekipleri köyde geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi. Bu aramalar, Bahtiyar’ın evi ve ahırında yoğunlaştı. Ayrıca, küçük Narin Güran’ın evinde de inceleme yapılacağı bildirildi. DNA örneklerinin toplanması, cinayetle ilgili daha fazla kanıt elde edilmesi amacıyla kritik önem taşıyor. Olay yerinde bulunan deliller ve yeni ifadeler, soruşturmanın derinleşmesine olanak sağlıyor.

Savcılık, cinayetle ilgili tüm detayları titizlikle inceliyor ve elde edilen her yeni bulgu, soruşturmanın farklı bir boyuta taşınmasına neden oluyor. Olayın çözülmesi için atılan her adım, toplumun vicdanında derin yaralar açan bu cinayeti aydınlatmaya yönelik bir umut olarak değerlendiriliyor.

GİZLİ TANIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Soruşturmada öne çıkan diğer bir gelişme ise, gizli tanıkların olabileceği yönündeki iddialar. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı kişilerin gizli tanık olarak ifade verebileceği belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı Tanık Koruma Programı’nda görevli uzman bir ekibin Diyarbakır’a gönderildiği öğrenildi. Bu ekibin, olayla ilgili gizli tanıkların ifadesini alması ve tanık koruma programına dahil edilmesi söz konusu olabilir.

Tanık koruma programı kapsamında Diyarbakır’a gelen 3 kişilik uzman heyetin, soruşturmada kritik bir rol oynayabileceği ifade ediliyor. Gizli tanıkların vereceği ifadeler, cinayetin çözülmesine dair önemli ipuçları sağlayabilir.

GÜRAN AİLESİYLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, cezaevinde tutuklu bulunan Güran ailesiyle ilgili de yeni bilgilere ulaşıldı. Alınan bilgilere göre, tutuklu olan aile üyeleri birbirleriyle görüştürülmüyor ve cezaevinde kameralı odalarda tutuluyorlar. Ayrıca, dışarıdaki aile üyeleri ile de görüşmeleri engellenmiş durumda.

Savcılığın aldığı bu tedbirler, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla uygulamaya konulmuş durumda. Aile üyelerinin cezaevi koşullarındaki bu durumu, soruşturmanın gidişatına ilişkin önemli bir detay olarak değerlendiriliyor. Soruşturma süreci, sadece olayın faillerini bulmakla kalmayıp, suçla bağlantılı olabilecek diğer kişilere de odaklanıyor.

8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşice öldürülmesi, Türkiye’nin gündeminden düşmeyen bir olay haline geldi. Cinayetle ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanırken, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri ve DNA aramaları soruşturmanın derinleşmesine neden oluyor. Gizli tanık olasılığı ve Güran ailesine yönelik uygulanan tedbirler, olayın çok yönlü incelendiğini gösteriyor.

Jandarma ve savcılık ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü soruşturma, toplumun bu korkunç cinayeti anlamlandırma ve adaletin sağlanması isteğiyle yakından takip ediliyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerinde elde edilecek yeni bulgular, Narin Güran’ın cinayetinin aydınlatılmasında kritik rol oynayacak.