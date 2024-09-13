Narin Güran Cinayetinde Şok İfadeler Ortaya Çıktı! Annesi Yayınlanmayan o Röportajda Resmen İtiraf Etmiş

Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cesedinin bulunmasıyla ilgili cinayet soruşturmasında annesi Yüksel Güran'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Yayın Tarihi: 13.09.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 16:26
Narin Güran Cinayetinde Şok İfadeler Ortaya Çıktı! Annesi Yayınlanmayan o Röportajda Resmen İtiraf Etmiş

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE ŞOK İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan sanıklar arasında Narin'in annesi Yüksel Güran da bulunuyor. Anne Güran’ın savcılıkta verdiği ifadesi ise cinayetle ilgili yeni detayları gün yüzüne çıkardı.

ANNE YÜKSEL GÜRAN’IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Yüksel Güran, savcılıkta verdiği ifadede olay gününü ayrıntılarıyla anlattı. İfadesinde o gün sabah 05.00 gibi kalktığını ve bahçede çalışmaya başladığını belirten Güran, "Bahçede bamya toplarken bir hindi ölüsüne rastladım. Saat 06.00 sıralarıydı, ardından eve gidip çocukları kaldırdım," dedi.

Kahvaltıdan sonra çocuklarıyla zaman geçirdiğini belirten Güran, çamaşırları yıkamak için eltim H.'nin evine gittiğini, ardından eve dönüp temizlik yaptığını ifade etti. Narin’in ortadan kaybolduğu saatlerde evde olmadığını belirten Güran, “Narin yaz boyunca hiç evden çıkmamıştı. O gün Kur’an kursuna gitmek için ısrar etti,” dedi.

"KIZIMIN BİR MEZARI YOK" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Olayın ardından gün yüzüne çıkan ve daha önce yayınlanmamış bir röportajda anne Güran, Narin'in öldürüldüğünü ima eden sözler sarf etti. Show TV’de yayınlanan 'Vazgeçme' programında konuşan Güran, “Şu anda Narin'in bir mezarı yok. Eğer sen de yürek varsa, eğer sen erkeksen kızımı bir köşeye at,” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Bu sözler, cinayetle ilgili akıllarda soru işaretleri yarattı.

8 ZANLI TUTUKLANDI

Narin Güran'ın kaybolması ve ardından cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında toplamda 8 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Narin’in annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi Enes Güran (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) yer alıyor. Ayrıca, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"OLAY GÜNÜNÜ TEK TEK ANLATTI"

Yüksel Güran, ifadesinde olay gününü detaylı bir şekilde anlattı. Narin’in kaybolduğu günün sabahı yaşananları saat saat aktaran Güran, evde olduğu süre boyunca neler yaptığını ve kimlerle görüştüğünü belirtti. Çamaşır yıkamak, temizlik yapmak ve çocuklarıyla ilgilenmekle meşgul olduğunu söyleyen Güran, Narin'in kaybolduğu saatlerde evde olmadığını iddia etti.

Ancak Narin'in kaybolduğu günle ilgili çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Narin’in saat 15.15’te kurstan dönüp patika yola girdiği ve eve doğru yürüdüğü görülmüş olmasına rağmen, anne Güran, Narin'in o saatlerde eve gelmediğini belirtti.

"SALİM İLE BİR ARAYA GELMEDİK"

Yüksel Güran, savcılık ifadesinde kayınbiraderi Salim Güran ile olay günü görüşmediğini iddia etti. “Salim'i sadece dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde, hacı Hüseyin'in evinin önünde gördüm. Kendisi ile bir araya da gelmedik,” dedi. Ancak bu ifadeler, soruşturmanın seyrine göre değişebilir.

TUTARSIZ İFADELER VE ŞÜPHELER

Anne Yüksel Güran’ın verdiği ifadede saatler konusunda çelişkili bilgiler bulunması, soruşturmayı yürüten yetkililerin dikkatinden kaçmadı. İki farklı ifadesinde H.'nin eve geliş saatini farklı söylemesi üzerine, “Saatlere bakmadım, hatalı söylemiş olabilirim,” şeklinde cevap verdi.

OLAYIN ARKASINDAKİ SIR PERDESİ HALA ARALANMADI

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, anne Yüksel Güran’ın ifadeleri ve yayınlanmamış röportajdaki sözleri, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Yetkililer, olayın tüm detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürürken, kamuoyu da bu korkunç cinayetin arkasındaki sır perdesinin bir an önce aralanmasını bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İfadeler Ortaya Çıktı! Annesi Yayınlanmayan o Röportajda Resmen İtiraf Etmiş
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı, Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru İçin Yola Çıktı
4
Narin Güran Cinayetinde Anne ve Ağabeyi Dahil 8 Kişi Tutuklandı: Soruşturma Derinleşiyor
5
Bakan Işıkhan, Van'da İş İnsanlarıyla Buluştu: Ekonomik Gelecek Vurgusu
6
İsrail Ordusu: Lübnan'dan 3 Roket Saldırısı Gerçekleşti
7
Hulusi Akar'dan CHP Lideri Özgür Özel'e Tazminat Davası

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı