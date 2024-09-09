Narin Güran Cinayetinde Şok İtiraf: “Amcası Cesedi Çuval İçinde Bana Verdi”

Diyarbakır’da 19 gün kaybolduktan sonra cansız bedeni derede bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli bir itiraf ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı, cinayetle ilgili detaylı bilgi verdi ve cinayetin amcası tarafından işlendiğini açıkladı. İşte Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler ve itirafların detayları...

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE ŞOK İTİRAF

Diyarbakır'da 19 gün boyunca kaybolduktan sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde ilk itiraf, gözaltına alınan zanlıdan geldi. Zanlı, ifadesinde cesedin çuval içinde kendisine verildiğini ve olayın amcası tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma derinleştirildi ve cesedin durumu hakkında daha fazla bilgi edinildi.

CİNAYETİN İLK İTİRAFI: AMCASI CESEDİ ÇUVALDA VERDİ

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan zanlı, cinayet hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. Zanlı, “Muhtar (Narin'in amcası) cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm” şeklinde ifade verdi. Bu itiraf, cinayetle ilgili yürütülen soruşturmanın seyrini değiştirdi ve olayın detaylarını ortaya çıkardı.

CİNAYETİN DETAYLARI VE CESDETİN DURUMU

Zanlının itirafı sonrası yapılan otopsi işlemleriyle cesedin durumu hakkında daha fazla bilgi edinildi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen detaylı otopsi işlemi sırasında, Narin Güran’ın bedeninden 91 numune alındığı belirtildi. Yapılan incelemelerde, çuval içerisinde sol bacağının diz kısmından kopmuş olduğu ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

DETAYLI OTOPSİ SONUÇLARI VE CENAZENİN TESLİMİ

14 kişilik uzman ekip tarafından yapılan 11 saat 10 dakika süren detaylı otopsi sonrası Narin Güran'ın cenazesi, ağabeyi Baran Güran ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenaze, belediyeye ait cenaze aracıyla Tavşantepe köyüne getirildi. Cenaze, köyde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı ve defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldü.

OLAYIN ARKA PLANINDAKİ DETAYLAR

Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu dere ve çevresinde yapılan araştırmalar, olayın kapsamını genişletti. Polis ve jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için bölgedeki görgü tanıklarını dinlemeye ve ek deliller toplamaya devam ediyor. Cinayetin neden ve nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin Güran cinayeti, Diyarbakır ve çevresinde geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından sosyal medyada büyük bir tepki oluştu ve adaletin yerini bulması için çağrılar yapıldı.