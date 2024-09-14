Narin Güran Cinayetinde Tutuklama Kararı ve İfadeler

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'la ilgili arama çalışmalarının engellenmesi üzerine tutuklamalar gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 23:45
Narin Güran Cinayetinde Tutuklama Kararı ve İfadeler

Diyarbakır'da Narin Güran Olayı ile İlgili Tutuklamalar

8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından gerçekleşen arama çalışmalarının "asılsız ihbarlar ve yanlış ifadelerle sekteye uğratıldığı" mahkeme kararında belirtildi.

Olayın Gelişimi

Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. Arama çalışmaları, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeninin bulunmasıyla sona erdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olarak bir kişi tutuklandı.

R.A'nın İfadesi ve Tutuklama Gerekçesi

R.A., tutuklandığı sırada, olayla ilgili ifadesini tekrarlarken, olay günü sabah saatlerinde Salim Güran ile birlikte tarlada olduğunu, ardından muhtarın yanına geldiğini anlattı. R.A, akşamüstü muhtarının yanından ayrıldığını ileri sürdü. Ancak, cep telefonlarındaki mesaj içerikleri ve beyanları arasında çelişkiler bulunduğu belirtildi.

Hukuk Süreci ve Gelişmeler

Sulh Ceza Hakimliği, R.A'nın, Narin Güran'ın arama çalışmalarını engelleyen eylemlere katıldığına dair delillerin var olduğunu belirtti. Bu kapsamda, çeşitli ifadeler ve telefon görüşmeleri arasındaki uyumsuzluklar R.A'nın tutukluluğuna zemin hazırladı.

Gözler Soruşturma Sürecinde

Diyarbakır'daki bu trajik olay, ailenin hayatını derinden etkilerken, soruşturmanın süreci içinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Tutuklamaların ardından yetkililer tarafından yürütülen soruşturmanın tam sonuca ulaşması aimli devam ediyor.

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