Narin Güran Cinayetinde Tutuklu Şüpheliler İçin Tahliye Başvurusu

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Tahliye Talebi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin olarak tutuklu 6 şüpheliden 2'si için avukatlar tarafından tahliye başvurusu yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Birsen, Fuat ve Maşallah Güran ile Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında "suçluyu kayırma" suçundan iddianame hazırladı. Ayrıca, tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında da benzer iddialar bulunuyor.

R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) adlı suça sürüklenen çocuklar ile ilgili olarak Çocuk Mahkemesi'nde incelemeler sürmekte.

Tutuklu sanıklar Mehmet Selim Atasoy ve Mehmet Şevket Kaya'nın avukatları, hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde müvekkillerinin tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Ayrıca, Güran ailesinin avukatları da 18 Şubat'ta, tutuklu müvekkilleri Birsen, Maşallah ve Fuat Güran ile Muhammed Kaya için benzer bir dilekçe ile mahkemeye başvurmuştu.

Hazırlanan iddianamelerde 6'sı tutuklu, 3'ü çocuk toplam 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmektedir.