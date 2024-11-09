Narin Güran Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinin Yargı Süreci

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmaya devam ediyor. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlatılan davanın 3. gününde, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla adliyeye getirildiler.

Duruşmaya katılanlar, adliye önünde ve içerisinde bulunan iki ayrı noktada yapılan aramalardan sonra duruşma salonuna alındı. Tutuklu sanıklar; amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamera ile kayıt altına alınıyor.

Tanıkların Dinlenmesi

Davanın 3. gününe, tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Önceki gün tutuklu 4 sanık ile baba Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın eşinin tanıklıkları alınmıştı.

Olayın Gelişimi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi'nde ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış; sanıklar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim’de kabul edilmiştir.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.