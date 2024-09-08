Narin Güran Cinayetiyle İlgili Didem Arslan'dan Korkunç İddia: Aile Biliyordu ama Sustu

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayeti: Aile Bildi Mi? Yeni İddialar Gündemde

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasıyla başlayan arama çalışmaları, günler sonra küçük kızın cansız bedeninin bulunmasıyla sonuçlandı. Cinayetin ardından ortaya çıkan detaylar, olayın çok daha karanlık bir boyut taşıdığına işaret ediyor. İddialara göre aile, Narin'in başına gelenleri biliyor ancak sustu. İşte Diyarbakır'da yaşanan korkunç cinayete dair tüm detaylar…

NARİN GÜLÜNÜN KAYBOLMASI VE CİNAYETİN ARDINDAN BULUNAN CESET

8 yaşındaki Narin Güran, kaybolmasının ardından günlerce aranmış, yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Ancak köye 1 kilometre mesafede, Eyertutmaz deresi yatağındaki ağaçların altına açılan bir oyukta çuval içerisine konmuş ve üzeri taşlarla örtülmüş şekilde cesedi bulundu. Narin'in cansız bedeni taşlarla gizlenmiş ve doğal bir görünüm kazandırılarak saklanmıştı. Bu durum, olayın planlı bir cinayet olduğuna dair şüpheleri artırdı.

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, küçük kızın öldürüldükten sonra bir çuvala konulduğunu ve dere kenarına taşınarak üzerine taşlarla örtüldüğünü belirtti. İlk incelemelere göre, Narin’in ölüm şekli suistimallerle dolu bir senaryoya işaret ediyor.

AMCA SALİM GÜRAN TUTUKLANDI

Narin’i arama çalışmalarının 11. gününde gözaltına alınan Tavşantepe muhtarı ve Narin'in amcası Salim Güran, kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamalarıyla tutuklandı. Yapılan DNA testleri sonucunda, amcanın aracında bulunan kan örnekleri Narin’e ait olduğu tespit edilince cinayetin üzerindeki sır perdesi aralanmaya başladı. Salim Güran’ın tutuklanmasıyla olayın iç yüzü daha da karanlık bir hal aldı.

AĞABEY GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Narin Güran’ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında ilk gözaltına alınan kişi ise 18 yaşındaki ağabeyiydi. Ağabeyin kolunda tespit edilen ısırık izleri, şüpheleri üzerine çekmiş ve İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırılma yapılmıştı. Ancak yapılan incelemelerde ağabeye ait bir bulguya ulaşılamadığı için serbest bırakıldı. Bu gelişme, olayın aile içi bir mesele mi olduğu sorusunu akıllara getirdi.

DİDEM ARSLAN YILMAZ: "AİLE BİLİYORDU VE SUSTU"

Show TV’de yayınlanan Vazgeçme programında Narin Güran’ın kaybolma ve cinayet vakasını ele alan gazeteci Didem Arslan Yılmaz, olayla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Yılmaz, Narin’in başına gelenleri ailenin bildiğini ve bilinçli olarak sustuklarını belirtti. Bu iddia, olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasına ve tepkilere neden oldu. Yılmaz, “Aile biliyordu ve sustu. Yazıklar olsun” diyerek, ailenin cinayet hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceğini ima etti.

İSA ALTUN’DAN KORKUNÇ İDDİA: "CESET TAŞINDI"

Adli bilişim uzmanı İsa Altun, Narin’in cesedinin taşınarak köye yakın bir dere yatağına bırakıldığını iddia etti. Altun, cinayetin ardından cesedin yerinin değiştirildiğini ve uzun süre gizlendiğini öne sürdü. Altun, “Ceset günlerce taşınmış. Drone’lar ve arama kurtarma köpekleri bile bulamadı. Bu durum, olayın eşyanın tabiatına aykırı olduğunu gösteriyor. Bilimsel verilere dayanarak konuşuyorum” dedi.

Bu açıklama, cesedin bilinçli olarak saklandığı ve cinayetin planlı bir şekilde işlendiği ihtimalini güçlendirdi. Altun, olayın sadece amcayla sınırlı olmadığını ve cinayetin birkaç kişi tarafından müşterek olarak işlendiğini iddia etti.

MÜŞTEREK BİR CİNAYET İHTİMALİ

İsa Altun’un ifadeleri, cinayetin birden fazla kişi tarafından işlenmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. “Birkaç kişi bu cinayeti planlamış ve işlemiş olabilir. Onlarca asker, drone ve köpeklerle yapılan aramalarda bulunamayan cesedin, 19 gün sonra bulunması şüpheli. Bu durum olayın basit bir cinayet olmadığını gösteriyor” dedi.

Altun’un bu iddiası, soruşturmanın derinleşmesi gerektiğini ve olayın tüm yönleriyle araştırılmasının şart olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle cesedin saklanma biçimi ve yer değiştirildiği iddiası, olayın çözülmesi için önemli bir ipucu olabilir.

DİYARBAKIR’DA KARANLIK BİR CİNAYET VE ŞÜPHELİ DETAYLAR

8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümünün ardından ortaya çıkan detaylar, olayın sıradan bir cinayet olmadığını gözler önüne serdi. Aile fertlerinin de şüpheli davranışları, Narin'in başına gelenlerin daha önce bilindiği ancak gizlendiği iddialarını güçlendirdi. Amca Salim Güran’ın tutuklanmasıyla soruşturma derinleştirilirken, olayın arkasında daha geniş bir planın olduğu düşünülüyor. İddialara göre, cinayetin birden fazla kişi tarafından planlanmış olabileceği ve Narin’in cansız bedeninin günlerce taşınmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Bu karanlık cinayetin aydınlanması için yürütülen soruşturma sürerken, olayın derinlemesine incelenmesi gerektiği ve tüm şüphelerin titizlikle araştırılması gerektiği açıkça görülüyor. Ailenin bildiği halde sustuğuna dair iddialar ise büyük bir merak ve öfke uyandırıyor.