Narin Güran Davasında 22 Kişi Hakkında Zorla Getirme Kararı Alındı

Narin Güran Dosyasında Son Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen davada, tutuklu 4 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacak. İlk duruşma 7 Kasım'da yapılacak.

Mahkeme Kararları

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların tahliye talebini reddederek, duruşma için 22 kişi hakkında "zorla getirme" kararı çıkardı.

Mahkeme Duruşmasının Ayrıntıları

Tensip zaptında, duruşmanın saat 09.00'da yapılacağı bilgisi yer alıyor. Baba Arif Güran, "müşteki" olarak duruşmaya katılacakken, tutuklu sanıkların da aralarında bulunduğu 21 kişi tanık sıfatıyla mahkemeye çağrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu, duruşmaya "müşteki kurum" sıfatıyla davet edildi.

Bu çerçevede, duruşma öncesinde yapılan hazırlıklar ve alınan kararlar, kamuoyunun dikkatini çekerken, olayın sebepleri ve gelişimi merakla bekleniyor.