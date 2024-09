Narin Güran Davasında Yükselen Gözaltılar: Nevzat B. Adliyeye Sevk Edildi

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölüm Şüphesi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne dair soruşturma devam ediyor. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in cansız bedeni, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Narin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde toplamda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk Edilen Şüpheli Hakkında

Gözaltına alınan şüphelilerden biri olan 48 yaşındaki Nevzat B., adli işlemleri için adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler arasında Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi ve amca Salim Güran da yer alıyor. Salim Güran, 2 Eylül'de tutuklanmıştı.

Narin Güran’ın Cansız Bedeni ve Olay Gelişmeleri

Diyarbakır Valisi, Narin Güran’ın ölümüyle ilgili ilk bulguları paylaşarak, "Kayıp Narin Güran'ın, öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konularak Eğertutmaz Deresi kenarına bırakıldığı tespit edilmiştir" diye belirtmişti.

Şüpheli İfadesi Açıkladı

Nevzat B, jandarmada verdiği ifadede, tutuklanan amca Salim Güran'ın kendisinden küçük kız çocuğunun cesedini 200 bin lira karşılığında dereye atmasını istediğini öne sürdü. Olayın detaylarını paylaşan Nevzat B, "Salim Güran aracımın ön koltuğundaki battaniyeye sarılı bir ceset göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ailemin başına bir şey gelmemesi için korktum ve evet dedim" şeklinde konuştu.

Göstermelik Arama Çalışmaları

Nevzat B, aynı zamanda amca Salim Güran’ın her gün arama çalışmalarına da iştirak ettiğini öne sürdü. İfadesinde, "Salim Güran, jandarma ile birlikte sanki her şey normalmiş gibi eski bir can siperane ile arama yapıyordu" dedi.