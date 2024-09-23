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Narin Güran Davasındaki Isırık Raporu Tamamlandı

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırığın kaynağını belirleyemedi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:24
Narin Güran Davasındaki Isırık Raporu Tamamlandı

Narin Güran Davasında Adli Tıp Raporu Açıklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırıkla ilgili Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

Isırık Kaynağı Belirsizliği

Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu, raporda, Enes Güran'ın kolundaki ısırığın Yüksel Güran (anne) veya Narin Güran (kız kardeş) tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı yapıldığına dair kesin bir sonuca varılamadığını açıkladı.

Raporda, Enes Güran'ın sağ ön kolunda bulunan yumuşak doku lezyonlarının, muayene tarihine göre (27 Ağustos) 3-6 gün önce (21-24 Ağustos) meydana geldiği belirtildi. Lezyonların görünümünün insan ısırık iziyle uyumlu olduğu ifade edildi.

Adli Bilişim İncelemesi

Rapor, Adli Bilişim İhtisas Dairesi'nin sunduğu veriler ve ilgili tıbbi belgeler ile birlikte değerlendirilmiştir. Ancak, söz konusu lezyonların, ABFO (American Board of Forensic Odontology) kriterlerine göre '5 sonuçsuz' kategorisinde olduğu ve kimlik tespitine yönelik yeterli özellikler içermediği vurgulandı.

Sonuç olarak, eldeki tüm verilerle birlikte ise enfeksiyonun kaynağının belirlenemediği ve raporda oy birliğiyle bu durumun altı çizildi.

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