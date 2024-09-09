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Narin Güran İçin Kalıcı Bir Anı: Gaziantep Meclisi Önergeyi Değerlendirdi

Diyarbakır'da hayatını kaybeden Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi için önerge sunuldu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 21:20
Narin Güran İçin Kalıcı Bir Anı: Gaziantep Meclisi Önergeyi Değerlendirdi

Narin Güran'ın Isminin Yaşatılması İçin Önerge Verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısında, Diyarbakır'da trajik bir şekilde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran’ın isminin inşa edilmesi için önemli bir adım attı.

Toplantının Detayları

Başkanvekili Halil Uğur'un yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, Narin Güran’ın isminin bir çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi için bir önerge sunuldu. Ayrıca İslahiye'deki depremzede çiftçilerle ilgili de çeşitli destek önerileri konuşuldu.

AK Partili Üyenin Önerisi

AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Hamzaoğlu, depremden etkilenen bölgedeki çiftçilere destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin kırmızı biber alımına yönelik sözlü önerge verdi. Bu önerinin meclis üyeleri tarafından kabul edilmesiyle birlikte, ilgili komisyon bu konuyu derinlemesine inceleyecek.

MHP'li Üyenin İfadesi

MHP Meclis Üyesi Cuma Kaymakçı ise toplantıda yaptığı konuşmada, Narin Güran’ın bir gün önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Tavşantepe Mahallesi'nde cansız bedeni bulunmasıyla ilgili olarak, onun isminin bir çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi için grubu adına önerge sundu. Kaymakçı’nın önergesi de oy birliğiyle kabul edildi. Narin Güran’ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi, onun anısının yaşatılması adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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