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Narin Güran'ın Anısı Gaziantep'teki Parkta Yaşatıldı

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın ismi, Gaziantep'teki parka verildi. Açılışta duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:55
Narin Güran'ın Anısı Gaziantep'teki Parkta Yaşatıldı

Narin Güran'ın Anısı Gaziantep'teki Parkta Yaşatıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir parka verildi.

Önemli Açılış Töreni

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kuzeyşehir Mahallesi'ndeki parkın açılışında, Narin Güran'ın adının yaşatılması için parkın önemli olduğunu belirtti. Başarır, "Çok anlamlı bir açılıştayız. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Narinlerin yaşaması için bu parkı açtı, onun adını ölümsüzleştirdi. Bu park, hep yaşayacak, bu park Narin ve Narin gibilerin simgesi olacak. Zaten bu Gaziantep'e yakışırdı." dedi.

İki Park Birden İnşa Edildi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da parkın hayırlı olmasını dileyerek, "Bu parkın devamında yolun öteki tarafında bu parkın bir benzerini daha inşa ettik. Narin adına 2 park inşa ettik. Oraya çok güzel çay bahçeleri açtık. Bu parkımız çocuklarımıza armağan olsun, sizlere hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açılış sonunda parkın kurdelesi kesildi ve duygusal anlar yaşandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir parka verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir parka verildi.

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