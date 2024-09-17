Narin Güran'ın Anısı, Sivas'taki Parkta Yaşatılacak

Narin Güran'ın Anısına Bir Park Açıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı, Sivas'ta bir parkla yaşatılacak.

Parkın Açılış Töreni

Sivas'ın Alibaba Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan ve Narin Güran Parkı olarak adlandırılan yeşil alanın açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı'nın Duygu Dolu Açıklamaları

Açılışta bir konuşma yapan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Narin’in anısını yaşatmak ve bu canice olayın etkilerini unutmamak için bir araya geldiklerini belirtti. Uzun, “Bu acı olay tüm milletimizin yüreğini yaktı. Narin, gülüşüyle dünyamızı güzelleştiren bir evladımızdı. Kendisine kıyanlar, yaptıkları caniliğin bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir.” ifadelerini kullandı.

Toplumsal Sorumluluk Vurgusu

Uzun, Narin'in anısını yaşatmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu aktararak, “Güzel ve sevinçli günlerin hatırlandığı, acıların ise unutulmadığı bir toplum olmak amacıyla buradayız.” dedi.

Kurdeleyi Kesme Töreni

Konuştuktan sonra Adem Uzun, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan ve diğer davetlilerle birlikte çocuklar, Narin Çocuk Parkı'nın açılış kurdelesini kesti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı, Sivas'taki parkta yaşatılacak. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, açılışta konuşma yaptı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı, Sivas'taki parkta yaşatılacak. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, açılışta konuşma yaptı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı, Sivas'taki parkta yaşatılacak. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, açılışta konuşma yaptı.