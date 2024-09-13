Narin Güran'ın Babası Arif Güran'dan Açıklamalar: 'Devlet Kızımın Kanını Yerde Bırakmayacak'

Narin Güran'ın Baba Acısı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, babası Arif Güran, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güran, "Bu işi devlet çözecek, ben buna inanıyorum. Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak" dedi.

Kan Bağları ve Devlet Güvencesi

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan ve cansız bedenine 8 Eylül'de ulaşılan Narin'in davası, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Baba Güran, "İnşallah katil de ortaya çıkar" diyerek, Türk halkının kendilerine sahip çıktığını dile getirdi.

Gözaltı Süreci ve Medyaya Yansımalar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan babanın daha önce de ifade verdiği belirlendi. Güran, "Devletin elinden gelenin fazlasını yaptığını" ifade ederek, şüphelendiği kişiler olsaydı jandarmaya bildireceğini belirtti. Ayrıca, bazı medyada aileleri hakkında spekülasyonlarla acılarını yaşamadığını da ekledi.

Kızının Mezarı ve Duygular

Kızının mezarını sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Güran, tanımadığı kişilerin mezarının etrafında fotoğraf çekmesine karşı çıktı. "Fenomenler nemalanmasınlar" şeklinde konuştu.

Aile ve Toplum Üzerine Düşünceler

Güran’ın söylediklerine göre, Türk milleti kızıma sahip çıkmıştır. Devletin araştırmalarının devam ettiğinin altını çizen baba, "Allah’ın izniyle adalet yerini bulacak" diyerek umudunu koruduğunu belirtti.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında serbest bırakılan baba Arif Güran, merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında serbest bırakılan baba Arif Güran, merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında serbest bırakılan baba Arif Güran, merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında serbest bırakılan baba Arif Güran, merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.