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Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu

8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili ortaya çıkan yeni iddialar, aile içindeki yasak ilişkiler ve cinayet planlarını gün yüzüne çıkardı

Yayın Tarihi: 17.09.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 16:41
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu

Narin Güran'ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile Üyeleri Tarafından Planlanan Ölüm ve Kanıtların Karartılması

Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, olayın arka planında korkunç bir planın olduğunu gösteriyor. 8 yaşındaki Narin'in, ailesinin yasak ilişkilerini görmesinin ardından planlı bir şekilde öldürüldüğü iddia ediliyor. Bu süreçte aile üyelerinin organize bir şekilde kanıtları karartma çabası da dikkat çekiyor.

YASAK İLİŞKİLERİN ARDINDAN KATLETME PLANI

Yeni iddialara göre, Narin Güran, 20 Ağustos 2024 tarihinde ailesinin yasak bir ilişki ağına şahit oldu. Bu ilişki, anne, amca ve yengesinin içinde olduğu bir ağdan oluşuyordu. Narin, evlerinin yakınındaki ahırda bu ilişkiye tanık oldu. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından, Narin'in bir cinayetle yok edilmesi planlandı.

21 Ağustos 2024 tarihinde, Narin’in cinayet günü olarak belirlendiği iddia ediliyor. Bu tarihte, baba Arif Güran’ın Batman’a düğün davetiyesi dağıtmak için gitmesi ve diğer aile üyelerinin civardaki bölgelere gitmeleri planın uygulamaya konmasını kolaylaştırdı. Anne evdeydi, ailenin Malatya'dan gelen oğlu Enes de evde uyuyordu. Narin ise kuzenleriyle kursa gitmişti ve okulun güvenlik kamerasında en son 15.15'te görüntülenmişti.

Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu

SESSİZCE GERÇEKLEŞEN CİNAYET VE KANITLARIN KARARTILMASI

Narin evine dönerken, amca Salim Güran’ın liderliğindeki organize bir suç grubunun hedefi oldu. Cinayet, evlerinin yanındaki ahırda soğukkanlı ve sessizce gerçekleştirildi. Cinayetin ardından, cesedin saklanması ve delillerin yok edilmesi süreci başlatıldı. Aile üyeleri, kanıtları karartmak ve arama sürecini yanlış yönlendirmek için çeşitli yollar denedi. Elektrik kesintileri ve yalan ifadeler gibi müdahalelerle Narin'in arama süreci engellenmeye çalışıldı.

ABİNİN ÇELİŞKİLERİ VE GİZLİ KALAN 18 DAKİKA

Soruşturma sırasında, Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın verdiği çelişkili bilgiler dikkat çekti. Enes, jandarmaya Narin’in kaybolduğunu 16.30’da fark ettiklerini söylemişti, ancak savcılık ifadesinde Narin’in kaybolduğunu akşam ezanı sırasında fark ettiklerini belirtti. Bu çelişkiler, soruşturmayı karmaşıklaştırdı. Ayrıca, Narin’in en son görüntüsünün saat 15.15’te okulun güvenlik kamerasına yansıdığı, ancak Nevzat Bahtiyar’ın aracının dere kenarına geliş saatinin 15.40 olarak belirlendiği ortaya çıktı. Bu, Narin’in kaybolduğu 25 dakikalık süre içinde gizemli bir 18 dakikanın var olduğunu gösteriyor.

ABİ ŞİKAYETÇİ OLDU: ADALETİN SAĞLANMASI ÇAĞRISI

Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran, olayla ilgili olarak Diyarbakır Barosu’na başvurdu ve faillerin kim olursa olsun cezalandırılmasını talep etti. Baran Güran, "Kardeşim Narin’in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesiyle ilgili bilgi sahibi olup da gerekli beyanda bulunmayan tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde bir açıklamada bulundu. Diyarbakır Barosu, Baran Güran'ı temsilen soruşturma dosyasına dahil oldu.

TUTUKLANANLAR VE SON GÖZALTILAR

Olayla ilgili şu ana kadar tutuklananlar arasında Salim Güran (amca), Yüksel Güran (anne), Enes Güran (ağabey) ve diğer aile üyeleri yer alıyor. Tutuklamalar, cinayet ve suç delillerini yok etme suçlamalarını kapsıyor. Ayrıca, adli kontrol tedbiriyle serbest kalan bazı kişiler de bulunuyor. Son olarak, İsa Kaya, Şeyma Kaya ve Hediye Güran gibi yeni gözaltılar da yapıldı.

Bu gelişmeler, Narin Güran’ın cinayetinin ardındaki karmaşık aile dinamiklerini ve suç örgütlenmesini gözler önüne seriyor. Soruşturma devam ederken, olayın tüm boyutlarının ortaya çıkması ve adaletin sağlanması için çalışmalar sürüyor.

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