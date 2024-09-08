Narin Güran'ın Ölümü: 21 Şüpheli Hakkında Gözaltı Talimatı

Narin Güran'ın Ölümüne İlişkin Gözaltı Talimatı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da yaşanan acı olayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından yürütülen soruşturma genişliyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Bir sosyal medya paylaşımıyla kamuoyunu bilgilendiren Tunç, "Narin Güran'ın ölümüne ilişkin çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda 21 şüphelinin gözaltına alınması için talimat verilmiştir," ifadelerini kullandı.

Otopsi İşlemleri Devam Ediyor

Narin Güran'la ilgili otopsi çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Bakan Tunç, "Bu hassas süreçte, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirildi. Herkesin derinden üzüldüğü bu olayın aydınlatılması için elimizden geleni yapacağız," dedi.

Narin'e bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Tunç, olayın aydınlığa kavuşması için gerekli tüm adımların atılacağını ifade etti.