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Narin Güran'ın Ölümü: 23 Şüpheliden 1'i Serbest Bırakıldı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili 23 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:10
Narin Güran'ın Ölümü: 23 Şüpheliden 1'i Serbest Bırakıldı

Diyarbakır'da Narin Güran için Soruşturma Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen bir trajedi ile ilgili olarak 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne dair yürütülen soruşturmada, toplamda 23 şüpheliden biri serbest bırakıldı.

Olayın Gelişimi

Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan küçük bir kız çocuğu. Bu olay üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Narin'in aile üyeleri de yer alıyor; annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran gibi isimler sorgulanıyor. Jandarma tarafından alınan ifadeler sonucunda, şüphelilerden birinin serbest bırakıldığı bilgisi edinildi. Serbest kalan kişinin mahallede görevli bir imam olduğu bildirildi.

Salim Güran'ın Tutuklanması

Bu süreçte, Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de tutuklanmıştı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin 8 Eylül'de tespit edilmesiyle ilgili bilgi verdi.

Tehdit İddiaları

Şüphelilerden Nevzat B. ise, ifadesinde Salim Güran'ın kendisini tehdit ettiğini ve çocuğun bedenini dereye bırakmasını istediğini iddia etti. Davanın derinlikleri ve iddialar, soruşturmanın kapsamını artırıyor.

Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise hala devam etmekte. Olayın detayları ve gelişmeler güncellenecek.

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