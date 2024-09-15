Narin Güran'ın Ölümü İstanbul'da Protesto Edildi

Diyarbakır'da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran, İstanbul'da yapılan eylemle protesto edildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:46
Narin Güran'ın Ölümü İstanbul'da Protesto Edildi

Narin Güran'ın Ölümüne Tepkiler Büyüyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın hayatını kaybetmesi, İstanbul'da düzenlenen protesto ile yankı buldu. Beşiktaş İskele Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık grup, pankartlar açarak ve sloganlar atarak 19 gün boyunca kayıp kalan Narin için adalet talep etti.

Grup Temsilcisinden Açıklama

Etkinlikte konuşan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Sözcüsü Eren Ertin, Narin'in 21 Ağustos'ta kaybolduğunu ve cansız bedeninin 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunduğunu hatırlattı.

Ertin, Narin'in bulunma yerinin köyden 3 kilometre uzakta olduğunu belirterek, Türkiye'de kaybolan çocuk sayısının yüksekliğine dikkat çekti. "İçişleri Bakanlığının 2019 verilerine göre, yılda ortalama 10 bin çocuk kayboluyor ve bu sayı son yıllarda üç kat artış göstermekte. Cezasızlık politikaları, çocuklara yönelik suçları artırıyor," ifadelerini kullandı.

Adalet ve Şeffaflık Talebi

Ertin, kadınlara ve çocuklara yönelik suçlar için yürütülen cezasızlık politikalarının failleri güçlendirdiğini savunarak, "Yargılama süreçlerinin adil ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini, 2016 yılından bu yana kaybolan çocukların sayısını ve akıbetlerini düzenli olarak açıklanmasını talep ediyoruz," dedi.

Son olarak, çocuklara yönelik suçlarda tüm kişi ve kurumlar için cezasızlık politikasına son verilmesi çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi, İstanbul'da protesto edildi. Beşiktaş İskele...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi, İstanbul'da protesto edildi. Beşiktaş İskele Meydanı'nda bir araya gelen grup, pankart açıp slogan attı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Dönem Sözcüsü Eren Ertin, grup adına açıklama yaptı.

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