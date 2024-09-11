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Narin Güran'ın Ölümü: Muhtar Tutuklandı, Görevden Uzaklaştırıldı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin tutuklanan muhtar, görevden alındı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:31
Narin Güran'ın Ölümü: Muhtar Tutuklandı, Görevden Uzaklaştırıldı

Narin Güran'ın Trajik Ölümü

Diyarbakır'da, 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunarak büyük bir üzüntüye yol açtı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran tutuklandı.

Muhtarlık Görevinden Uzaklaştırma

Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu’nun kararıyla tutukluluğundan dolayı muhtarlık görevinden uzaklaştırılarak yerine geçici olarak 1. aza görevlendirildi. Alınan bilgilere göre, kesin hükmün verilmesinin ardından Salim Güran'ın muhtarlık görevine devam edip edemeyeceği belirlenecek.

Soruşturma Genişliyor

8 Eylül'de meydana gelen olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Durumun ciddiyeti göz önüne alındığında, 23 şüpheli arasında incelemeler yapılıyor.

Şüpheli İfadeleri

Jandarmada ifadesi alınan bir diğer şüpheli, Nevzat B. (48), amca Salim Güran'ı suçlayarak, "Küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmamı istedi" demiştir. Salim Güran'ın da kendisini tehdit ettiğini öne süren Nevzat B, bu sebeple "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı.

Son Gelişmeler

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden birinin serbest bırakıldığı belirtiliyor. 22 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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