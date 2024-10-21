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Narin Güran’ın Ölümü Üzerine 4 Şüpheliye Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümünde 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 21:13
Narin Güran’ın Ölümü Üzerine 4 Şüpheliye Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Diyarbakır'da Narin Güran'ın Ölümü Üzerine Gelişmeler

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin olarak amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Narin’in Ölümüne Dair Açıkladıkları Çelişkili Beyanlar

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nden 21 Ağustos'ta kaybolan Narin’in ve cesedinin 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulunmasının ardından, dört şüphelinin ifadeleri arasında çelişkiler olduğu belirlendi. İddianamede, Salim Güran'ın cep telefonunda yapılan incelemelerde, Narin’in kaybolduğu günle ilgili WhatsApp görüşme geçmişinin silindiği tespit edildi.

Nevzat Bahtiyar’ın İfadeleri Dikkat Çekti

Nevzat Bahtiyar, Narin'in cesedini bulduğuna ilişkin, izlediği süreçte Salim Güran tarafından tehdit edildiğini ifade etti. Bahtiyar, olay günü cesedi dereye atarken birçok detay paylaştı. "Narin'in cesedini derenin kenarına bıraktım ve üzerine bir taş koydum, Salim beni tehdit ederek bu olayı yok etmemi istedi" diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi. Ayrıca, Narin’in üzerinde görülen izlerle ilgili tıbbi detaylara da uyum sağladığını ifade etti.

Şüphelilerin İfadelerinde Dikkat Çeken Noktalar

Tutuklu şüpheli Enes Güran’ın, Narin'in kaybolma saatine dair beyanlarının zamanla çeliştiği, olay günü alışveriş yaparken, bakkalının kapalı olduğunu öğrenince çelişkili ifadelerde bulunduğu bilgisi yer aldı. Yüksel Güran ise, kızının ölümüyle hiçbir ilişkisi olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları reddettiğini vurguladı.

Kolluk Kayıtları ve Toplantılar

İddianamede ayrıca, aile üyelerinin sık sık toplandığının ve güvenlik kamerası kurulumlarının yapıldığının altı çizildi. Bu durum, soruşturmayı derinlemesine etkileyen bir faktör olarak göze çarptı.

Sonuç Olarak

Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma, Narin’in cesedine dair yapılan incelemelerle ve aile üyeleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerle ilerlemektedir. Olayın seyrinin sonucunda dört şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

Bundan sonraki adımlar, yasal süreç içerisinde düzenlenecek duruşmalarda netleşecektir.

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