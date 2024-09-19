Narin Güran'ın Ölümünde Kan Donduran Detay Histopatoloji Raporunda Ortaya Çıktı

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne dair adli tıp raporu, korkunç detayları ortaya çıkardı. Adli tıp uzmanlarının hazırladığı Histopatoloji raporuna göre, küçük Narin’in boğazı dışında göğüs bölgesinde de kanama olduğu tespit edildi. Narin’in göğüs bölgesine baskı uygulandığı ve boğularak öldürüldüğü raporla kesinleşti. İşte bu acı dolu olayın raporundaki ayrıntılar…

NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNE DAİR DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve uzun arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili korkunç gerçekler gün yüzüne çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda, küçük Narin’in boğularak öldürüldüğü belirlendi. Özellikle boyun bölgesinde ağır hasarlar tespit edilen Narin’in Histopatoloji raporu, olayın ne kadar vahim olduğunu gözler önüne seriyor.

BOYUN VE ÇENE BÖLGESİNDE YOĞUN KANAMA TESPİT EDİLDİ

Narin Güran’ın bedenine yapılan incelemeler sonucu, boyun ve çene bölgesinde ciddi kanamalar olduğu anlaşıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Histopatoloji raporunda, Narin’in ön boyun kemikleri dışında özellikle sol boyun ve ense birleşiminde, sol çene altında yoğun kanamaların olduğu belirtildi. Raporda yer alan dört sonuçtan üçü boyun bölgesinde meydana gelen hasarlarla ilgiliydi. Özellikle boynun sol kısmında oluşan kanamalar, boğulma sırasında büyük bir güç uygulandığını gösteriyor.

GÖĞÜS BÖLGESİNE DE BASKI UYGULANMIŞ

Histopatoloji raporunda dikkat çeken bir diğer detay, Narin’in göğüs bölgesine de baskı uygulandığına dair bulguların yer alması oldu. Raporda, göğüs bölgesindeki cilt altında ve üst kısmında ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen kanamaya uyumlu bulgular tespit edildiği açıklandı. Bu bulgular, katilin Narin’in göğüs bölgesine de baskı yaptığını ortaya koyuyor.

ARKADAN SARILARAK BOĞULMUŞ OLABİLİR

Narin Güran’ın ölümüne dair yapılan incelemeler, küçük kızın büyük ihtimalle elle boğulduğunu gösteriyor. Özellikle boyun bölgesindeki yoğun kanamalar ve göğüs bölgesine yapılan baskı göz önüne alındığında, katil zanlısının Narin’i arkadan sarılarak boğduğu ihtimali güç kazanıyor. Bu bulgular, Narin’in boğulma sırasında büyük bir mücadele verdiğini gösteriyor.

91 BULGU DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENİYOR

Narin Güran’ın bedeninden elde edilen 91 ayrı bulgunun detaylı bir şekilde incelendiği öğrenildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen bu incelemenin önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. Bu bulgular, Narin’in ölümüyle ilgili çok daha fazla detayı gün yüzüne çıkarabilir ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yardımcı olabilir.

AMCA SALİM GÜRAN’IN DNA İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ederken, katil zanlısı olarak gözaltına alınan amca Salim Güran’ın elinde ve araç direksiyonunda Narin’in DNA izlerine rastlandı. Adli tıp uzmanları, bu DNA’ların boğulma sırasında Narin’in ağzından gelen sıvının Salim Güran’ın ellerine, oradan da araç direksiyonuna ve koltuğuna bulaşmış olabileceğini değerlendiriyor.

Bu yeni deliller, cinayetin çözülmesi için kritik öneme sahip olabilir. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte amca Salim Güran’ın suçu işleyip işlemediği konusunda net sonuçlara ulaşılması bekleniyor.