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Narin Güran'ın Ölümüne Dair Adli Tıp Raporu Tamamlandı

Narin Güran'ın ölüm tarihi 21 Ağustos olarak belirlendi. Oksijensizlik nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 22:52
Narin Güran'ın Ölümüne Dair Adli Tıp Raporu Tamamlandı

Narin Güran'ın Ölümüne İlişkin Adli Tıp Raporu Açıklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen Adli Tıp Kurumu raporu, Narin Güran'ın kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta öldüğünü ortaya koydu.

Olayın Kapsamı

Adli Tıp, Narin Güran'ın ağız ve burun kapanması ile boyuna bası sonucu oksijensiz kalması sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki dere yatağında cansız bedeni bulunan küçük kız için hazırlanan raporda, "Ölüm tarihinde cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığı hususunda tıbbi değerlendirme yapılamadı" ifadesinin altı çizildi.

Sonuç ve Beklentiler

Raporda, Narin Güran’ın ölümüne neden olan sol diz altından bacağın kopması olayının, ölüm sonrasında hayvanlar tarafından meydana geldiği belirtildi. Kurul, "Çocuğun ölüm nedeni, ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensizliktir" açıklaması yaparak oy birliği ile karar aldı.

Ayrıca, Narin Güran'ın abisi Enes Güran üzerinde bulunan diş izlerine yönelik inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu'nun mütalaasının ise yarın açıklanması bekleniyor.

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