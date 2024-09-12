Narin Güran'ın Ölümüyle İlgili 9 Şüpheli için Tutuklama Talebi

Diyarbakır'da Narin Güran Davası Gelişmeleri

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Narin'in ailesi de yer alıyor.

Olayın Arka Planı

Narin Güran, 21 Ağustos'da Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Narin Güran’ın ölümü üzerine başlatılan kapsamlı soruşturma devam ediyor.

Yürütülen Soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narin Güran’ın annesi, babası, iki ağabeyi ve dört amcasının da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, Narin'in amcası Salim Güran, 2 Eylül'de tutuklandı.

Adli Süreç

Şüphelilerin jandarmadaki ifadeleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran’ın 8 Eylül'de bulunduktan sonra, "Çuval içinde ve üzeri taşlarla kapatılmış halde, dere kenarında ölü bulunduğunu" bildirmişti. Olayın tüyler ürpertici detaylarını anlatan Zorluoğlu, şüphelilerin çocuğun cansız bedenini bir çuval içine koyarak oraya yerleştirdiğini belirtti.

Şüphelilerin İfadeleri

Gözaltına alınanlardan biri olan Nevzat Bahtiyar, amcası Salim Güran'ın kendisini tehdit ettiğini ve Narin’in cansız bedenini yok etmesini istediğini ifade etti. Bu ifadenin ardından Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklandı.

İmam da Gözaltına Alındı

Ayrıca, mahallede imamlık yapan bir diğer şüpheli de yapılan işlemler sonrasında serbest bırakıldı. Bu olay, bölgede derin bir etki bırakarak, Narin Güran’ın trajik ölümüne dair daha fazla açıklama ile bu gibi suçların önlenmesi için tartışmaları gündeme getirdi.