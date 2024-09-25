Narin Güran Soruşturmasında Şok Gelişme! Şoke Eden İfade: Pişmanım!

Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran Soruşturmasında Yeni Gelişme: 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsalında kaybolan ve 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 4 şüphelinin gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilirken, Narin’in kaybolduğu gün yapılan telefon görüşmeleri ve HTS kayıtları soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Özellikle, tutuklanan Mehmet Şevket Kaya’nın çarpıcı ifadeleri ve "Kolluk görevlilerini yanılttığım için pişmanım" sözleri dikkat çekti. İşte soruşturmanın detayları ve yeni gelişmeler.

NARİN GÜRAN’IN KAYBOLUŞU VE CİNAYETİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 günü kaybolan Narin Güran, 8 Eylül 2024 tarihinde evine 2 kilometre uzaklıkta, dere yatağında bir çuval içinde cesedi bulundu. Cesedin üzerine taşlar yığılmış ve ceset çuval içine konulmuş bir haldeydi. Bu olay, hem yerel hem de ulusal çapta büyük bir yankı uyandırdı. Kaybolmasının ardından 19 gün boyunca süren arama çalışmalarına rağmen Narin’in cesedi bulunduğunda durumun vahameti daha da derinleşti.

HTS KAYITLARI SORUŞTURMADA BELİRLEYİCİ OLDU

Soruşturmanın derinleştirilmesi için yetkililer geçmişe dönük HTS (cep telefonu kayıtları) incelemesi yaptı. Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos 2024 günü yapılan telefon görüşmeleri ve sinyal baz bilgileri üzerinden yoğun bir araştırma yapıldı. HTS kayıtlarına göre, Narin’in öldüğü gün ve cesedin bulunduğu 8 Eylül tarihleri arasında Güran ailesi üyelerinin birbirleriyle yoğun telefon trafiği dikkat çekti. Bu trafiğin merkezinde ise amca Salim Güran’ın kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya vardı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI VE SERBEST BIRAKILDI

Narin Güran soruşturmasında jandarma ekipleri, HTS kayıtlarını inceleyerek, olay günü telefon görüşmesi yapan 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilip sorgulandılar. Ancak ifadelerinin alınmasının ardından bu dört kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan bu kişilerin sorgusu sırasında herhangi bir suç unsuru bulunmadığı ifade edildi. Soruşturma derinleşirken, Mehmet Şevket Kaya’nın detaylı ifadesi ise kamuoyunun dikkatini çekti.

MEHMET ŞEVKET KAYA'NIN İFADESİ: "KOLLUK GÖREVLİLERİNİ YANILTTIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Mehmet Şevket Kaya, soruşturmanın kilit isimlerinden biri olarak ifade verdi. Kayınbiraderi Salim Güran’ın tutuklanmasının ardından, Kaya da "Kolluk görevlilerini yanlış yönlendirme" suçlamasıyla tutuklandı. İfadesinde, Narin’in kaybolduğu ilk günlerde durumu karmaşık hale getirmediğini, ancak Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde Narin olduğunu düşündüğü bir durumu yanlış bildirdiğini itiraf etti. Kaya, “Ben 22 Ağustos 2024 günü Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Narin olabilir diyerek Salim Güran'ı aradım. Ancak herhangi bir bilgi almadan onları aradım ve ortalığı karıştırdım. Hem Güran ailesini hem de kolluk kuvvetlerini yanılttım ve bunun için pişmanım.” dedi.

SORUŞTURMADA YENİ BULGULAR: TELEFON GÖRÜŞMELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer detay ise Güran ailesi üyelerinin birbirleriyle olan yoğun telefon trafiği oldu. Özellikle Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos ve cesedin bulunduğu 8 Eylül tarihleri arasında yapılan görüşmeler şüpheleri artırdı. Mehmet Şevket Kaya, ifadesinde bu telefon trafiğiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, Narin’i arama çalışmalarına katıldığını, ancak daha sonra bazı bilgileri eksik ya da yanlış verdiğini kabul etti.

KAYA'NIN DETAYLI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kolluk kuvvetlerinin yaptığı sorgulamada Mehmet Şevket Kaya, olay günü ve sonrasındaki günlerde yaşananları detaylı bir şekilde anlattı. İfadesinde şunları dile getirdi:

"Ben 21 Ağustos günü işten çıkıp Tavşantepe Mahallesi’ne döndüm. O gün kayınbiraderim Arif Güran’ın oğlu Muhammet, Narin’in bizim evde olup olmadığını sordu. Biz de Narin’in evde olmadığını söyledik. Daha sonra mahallede arama faaliyetlerine katıldık. Ancak hem o gün hem de sonraki günlerde Narin’i bulamadık. 22 Ağustos günü hastanede yanlış bir bilgi verip, Narin olabilir diye aileyi ve kolluk kuvvetlerini yönlendirdim. Bu yüzden pişmanım.”

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor. Özellikle telefon görüşmeleri, HTS kayıtları ve şüphelilerin ifadesi ışığında olayın aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor. Mehmet Şevket Kaya’nın ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bilgiler sunarken, serbest bırakılan 4 şüpheliyle ilgili de detaylı incelemeler devam ediyor. Kamuoyunun büyük bir merakla takip ettiği bu davada, Narin Güran’ın katillerinin bulunması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.