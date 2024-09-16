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Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Narin Güran cinayet soruşturmasında anne Yüksel Güran'ın Gülistan Doku'nun ailesinin ziyaretinde söylediği sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 13:33
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında anne, ağabey ve amca gibi birçok kişinin ifadelerine başvurulurken, aile üyelerinin verdiği çelişkili ifadeler Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ancak son günlerde dikkat çeken bir detay, Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'a ait görüntüler oldu.

Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu

NARİN GÜRAN'IN CİNAYETİNE DAİR SIR PERDESİ HENÜZ ARALANAMADI

Narin Güran’ın cinayet soruşturmasında hala birçok soru işareti bulunuyor. 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, Diyarbakır’daki köylerinde kaybolduktan 19 gün sonra bulundu. Soruşturma sürecinde, anne Yüksel Güran, ağabey ve amca gibi tutuklu sanıkların ifadeleri titizlikle inceleniyor. Ancak, aile üyelerinin çelişkili ifadeleri soruşturmanın seyrini etkiliyor ve kamuoyunda büyük bir merak uyandırıyor.

GÜLISTAN DOKU'NUN AİLESİYLE YAPILAN ZİYARETTEKİ GÖRÜNTÜLER

Narin Güran’ın kaybolmasından sadece üç gün sonra, Gülistan Doku’nun ailesinin Narin’in köyünü ziyaret ettiği anlarda çekilmiş bir video, haftalar sonra sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gülistan Doku’nun ailesinin ziyareti sırasında kaydedilen bu görüntülerde, anne Yüksel Güran’ın duygusal hali ve söylediği sözler dikkat çekti.

Görüntülerde, Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'nun, anne Yüksel Güran’a sarılarak ağladığı ve Gülistan Doku'nun 4,5 yıldır kayıp olduğunu belirterek, "Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" şeklindeki sözleri duyuluyor.

YÜKSEL GÜRAN'IN ÇARPICI İFADELERİ

Videodaki en dikkat çekici detaylardan biri ise Yüksel Güran’ın ifadeleri oldu. Görüntülerde, anne Güran’ın şu sözleri söylediği duyuluyor: "Narin karanlıkta kalmasın. Gülistan'ın ailesi yanmış biz de yanmayalım. Kimseler yanmasın. Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor."

Bu ifadeler, Yüksel Güran’ın içinde bulunduğu ruh halini ve çocuğunun bulunması konusundaki çaresizliğini gözler önüne serdi. Annenin sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kullanıcılar bu görüntüleri tekrar tekrar paylaşarak, Narin Güran’ın cinayet soruşturmasına dair yeni sorular ortaya koydu.

SOSYAL MEDYADA YANKILANAN GÖRÜNTÜLERİN ETKİSİ

Anne Yüksel Güran'ın ifadeleri, sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. Kullanıcılar, görüntüleri ve annenin sözlerini paylaşarak, Narin Güran’ın cinayet soruşturmasındaki belirsizliklerin daha da derinleştiğine dikkat çekti. Görüntülerdeki ifadelerin, soruşturma sürecinde nasıl bir etki yaratacağı ve kamuoyundaki tepkiler, tartışmalı bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor.

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