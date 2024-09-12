Narin olayında yeni bir şüpheli! Gözaltına alınmayan ağabeyin şok itirafı

Diyarbakır'da kaybolan ve trajik bir şekilde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma, gözaltına alınmayan abisinin yaptığı açıklamalar akabinde yeni bir boyut kazandı. Gözaltına alınmayan tek ağabey Baran Güran, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamalarla olayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Güran, ailenin suçlu olduğuna dair iddiaları reddederek, farklı bir şüpheliye işaret etti. 'AİLEM SUÇLAMALARA MARUZ KALDI'

Narin’in ölümüne ilişkin ortaya atılan aile içindeki cinayet iddialarına yanıt veren Baran Güran, "Burada bizim köklü bir aile olduğumuzu söylüyorlar. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı?" diyerek, ailelerine yönelik ağır suçlamaları reddetti. Narin’in bulunması için ailenin büyük bir çaba sarf ettiğini açıklamasında belirten Güran, “Medyayı biz çağırdık, Narin bulunsun diye sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık,” şeklinde konuştu.

NARİN’İN AMCASI SUÇLU DEĞİL

Baran Güran, amcasının Narin’in bulunması için gösterdiği çabayı da belirttiği açıklamasında. "Amcam benim babam gibidir, amcam uyumuyordu ve ekiple gece de arama çalışmalarına katılıyordu. ‘Ben kızımı getirene kadar, dünya benim üzerime yıkılsa uyumayacağım’ diyordu,”dedi. Abi Güran’ın açıklamaları ile aile dayanışması ve dik duruşları dikkat çekmeye başladı.

NARİN İÇİN AĞABEYDEN YENİ İTİRAF

Baran Güran, ailesinden birinin katil olamayacağını vurguladığı ifadesinde yeni bir şüpheliyi hedef gösterdi. Güran, "N.B.'nin ifadelerinden sonra kendi kendime bu N.B.'nin yaptığını düşündüm" dedi. Güran, “İnsanoğlu ya Narin’e bir şey yapmıştır ya da çarpmıştır ve korkudan böyle bir şey yapmıştır,” ifadeleriyle N.B. hakkında şüphelerinin oluştuğunu belirtti.

‘ANNEME İFTİRA ATILIYOR’

Baran Güran, annesi ile ilgili iddiaları kesin bir dille reddetti. Annesi ile amcası arasında ilişki olduğu iddialarına ve Narin’in bunu gösrdüğü için öldürüldüğü iddialarına yanıt vere ağabey, "Annem buna nasıl cesaret etsin? O saatlerde kardeşim evde, diğer kardeşim Enes evin çevresinde," diyerek ailesinin masumiyetini savundu. Kardeşleriyle olan bağını da güçlü bir şekilde dile getiren Güran, “Biz 6 kardeştik en büyüğü benim, hepimiz de birbirimize çok düşkündük,” şeklinde ekledi.