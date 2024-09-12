DOLAR
33,97 0,01%
EURO
37,54 -0,24%
ALTIN
2.750,89 -0,19%
BITCOIN
1.971.521,84 -0,88%

Narin olayında yeni bir şüpheli! Gözaltına alınmayan ağabeyin şok itirafı

Gözaltına alınmayan tek ağabey Baran Güran, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamalarla olayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:42
Narin olayında yeni bir şüpheli! Gözaltına alınmayan ağabeyin şok itirafı

Diyarbakır'da kaybolan ve trajik bir şekilde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma, gözaltına alınmayan abisinin yaptığı açıklamalar akabinde yeni bir boyut kazandı. Gözaltına alınmayan tek ağabey Baran Güran, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamalarla olayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Güran, ailenin suçlu olduğuna dair iddiaları reddederek, farklı bir şüpheliye işaret etti. 'AİLEM SUÇLAMALARA MARUZ KALDI'

Narin’in ölümüne ilişkin ortaya atılan aile içindeki cinayet iddialarına yanıt veren Baran Güran, "Burada bizim köklü bir aile olduğumuzu söylüyorlar. Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı?" diyerek, ailelerine yönelik ağır suçlamaları reddetti. Narin’in bulunması için ailenin büyük bir çaba sarf ettiğini açıklamasında belirten Güran, “Medyayı biz çağırdık, Narin bulunsun diye sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık,” şeklinde konuştu. 

NARİN’İN AMCASI SUÇLU DEĞİL 

Baran Güran, amcasının Narin’in bulunması için gösterdiği çabayı da belirttiği açıklamasında. "Amcam benim babam gibidir, amcam uyumuyordu ve ekiple gece de arama çalışmalarına katılıyordu. ‘Ben kızımı getirene kadar, dünya benim üzerime yıkılsa uyumayacağım’ diyordu,”dedi. Abi Güran’ın açıklamaları ile aile dayanışması ve dik duruşları dikkat çekmeye başladı.  

Narin olayında yeni bir şüpheli! Gözaltına alınmayan ağabeyin şok itirafı

NARİN İÇİN AĞABEYDEN YENİ İTİRAF 

Baran Güran, ailesinden birinin katil olamayacağını vurguladığı ifadesinde yeni bir şüpheliyi hedef gösterdi.  Güran, "N.B.'nin ifadelerinden sonra kendi kendime bu N.B.'nin yaptığını düşündüm" dedi. Güran, “İnsanoğlu ya Narin’e bir şey yapmıştır ya da çarpmıştır ve korkudan böyle bir şey yapmıştır,” ifadeleriyle N.B. hakkında şüphelerinin oluştuğunu belirtti. 

‘ANNEME İFTİRA ATILIYOR’ 

Baran Güran, annesi ile ilgili iddiaları kesin bir dille reddetti. Annesi ile amcası arasında ilişki olduğu iddialarına ve Narin’in bunu gösrdüğü için öldürüldüğü iddialarına yanıt vere ağabey,  "Annem buna nasıl cesaret etsin? O saatlerde kardeşim evde, diğer kardeşim Enes evin çevresinde," diyerek ailesinin masumiyetini savundu. Kardeşleriyle olan bağını da güçlü bir şekilde dile getiren Güran, “Biz 6 kardeştik en büyüğü benim, hepimiz de birbirimize çok düşkündük,” şeklinde ekledi. 

İLGİLİ HABERLER

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
2
Narin olayında yeni bir şüpheli! Gözaltına alınmayan ağabeyin şok itirafı
3
Narin Cinayetinde Yasak Aşk İddiaları: Amca Salim Güran'ın 2 Yasak Aşkı Vardı! Narin Birini Gördüğü İçin Öldürüldü
4
TOKİ Hatay AFAD Kura Çekimi Canlı Yayın: 2024 Deprem Konutları Kura Sonuçları ve İzleme Bilgileri
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Emeklilere Müjdeli Haber Verdi
6
Katar'dan İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısına Sert Tepki
7
Devlet Bahçeli'nin Hayatı Kitaplaştı

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü