“Narkoçelik-19” operasyonlarında yaklaşık yarım ton uyuşturucuya ve on binlerce hapa el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-19” operasyonları hakkında bilgi verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlarda yarım tona yakın uyuşturucu maddeye ve on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul’un Beyoğlu, Şişli, Beykoz ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 257 kg Skunk, 220,5 kg metamfetamin, 71 bin adet uyuşturucu hap, 2,5 kg toz esrar ele geçirilirken; uyuşturucu imalatında kullanılan hassas terazi ve makinelere de el konuldu.

8 şüphelinin yakalandığı bu operasyonlarda, çok miktarda Türk Lirası da ele geçirildi.