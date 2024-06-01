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“Narkoçelik-19” operasyonlarında yaklaşık yarım ton uyuşturucuya ve on binlerce hapa el konuldu

Uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik gerçekleştirilen “Narkoçelik-19” operasyonları sonucunda, 480 kg. uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hapa el konuldu. Operasyonlarda 8 şüpheli de gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 09:37
“Narkoçelik-19” operasyonlarında yaklaşık yarım ton uyuşturucuya ve on binlerce hapa el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-19” operasyonları hakkında bilgi verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu operasyonlarda yarım tona yakın uyuşturucu maddeye ve on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul’un Beyoğlu, Şişli, Beykoz ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 257 kg Skunk, 220,5 kg metamfetamin, 71 bin adet uyuşturucu hap, 2,5 kg toz esrar ele geçirilirken; uyuşturucu imalatında kullanılan hassas terazi ve makinelere de el konuldu.

8 şüphelinin yakalandığı bu operasyonlarda, çok miktarda Türk Lirası da ele geçirildi.

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