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‘Narkoçelik-21’ operasyonları ile 12 uyuşturucu çetesi çökertildi: 266 şüpheliye tutuklama

Adana’da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 12 uyuşturucu çetesi çökertildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan. 282 şüpheliden 266’sının tutuklandığı bilgisi verildi.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 09:39
‘Narkoçelik-21’ operasyonları ile 12 uyuşturucu çetesi çökertildi: 266 şüpheliye tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün süren operasyonlar ‘Narkoçleik-21’ operasyonları sonucunda, 12 uyuşturucu suç çetesinin çökertilmiş olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 282 şüpheliden 266’sının tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Adana’da gerçekleştirilen ‘Narkoçleik-21’ operasyonlarında 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter ve 23 narkotik dedektör köpeğinin kullanılmış olduğu bilgisini de verdi.

Yerlikaya, EGM tarafından tek operasyonla en yüksek tutuklamaya ulaşıldığını belirterek, valiliği, başsavcılığı ve polisleri tebrik etti.

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