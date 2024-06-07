‘Narkoçelik-21’ operasyonları ile 12 uyuşturucu çetesi çökertildi: 266 şüpheliye tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün süren operasyonlar ‘Narkoçleik-21’ operasyonları sonucunda, 12 uyuşturucu suç çetesinin çökertilmiş olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 282 şüpheliden 266’sının tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Adana’da gerçekleştirilen ‘Narkoçleik-21’ operasyonlarında 586 ekip, 2 bin 855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter ve 23 narkotik dedektör köpeğinin kullanılmış olduğu bilgisini de verdi.

Yerlikaya, EGM tarafından tek operasyonla en yüksek tutuklamaya ulaşıldığını belirterek, valiliği, başsavcılığı ve polisleri tebrik etti.