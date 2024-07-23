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Narkoçelik-28 Operasyonunda 59 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Narkoçelik-28 operasyonları kapsamında 59 şüphelinin yakalandığını ve 2 ton 294 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 08:19
Narkoçelik-28 Operasyonunda 59 Şüpheli Yakalandı

Narkoçelik-28 Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatı ve satışıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen Narkoçelik-28 operasyonları sonucunda toplamda 59 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Uyuşturucu Savaşında Önemli Bir Başarı

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 2 ton 294 kilogram olarak kaydedildi. Bu süreçte 40 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli için adli kontrol kararı alındığı, diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Geniş Kapsamlı Operasyon

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, 203 ekip ve 642 personelin katkısıyla düzenlenen operasyonlar; Antalya, Ağrı, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Samsun, Aksaray, Sivas, Afyonkarahisar ve Tokat illerinde gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyonlarda, 2 ton 294 kilogram uyuşturucu maddenin yanı sıra 13 milyon 623 bin 127 kök kenevir ve kök skunk ile 2 milyon 2 bin 455 uyuşturucu hapın ele geçirildiği öğrenildi.

Kararlılık Mesajı

Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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