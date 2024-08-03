Narkoçelik-30 Operasyonu: 1,5 Ton Metamfetamin Ele Geçirildi

Narkoçelik-30 Operasyonu ile Büyük Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Yalova'da gerçekleştirilen "Narkoçelik-30" adı verilen operasyonlar kapsamında 1 ton 549 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini açıkladı. Bu operasyonlar sırasında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişi de yakalandı.

Operasyonlar Hakkında Detaylar

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ülkemizin uluslararası uyuşturucu trafiğine karşı kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı. Yerlikaya, operasyonların görüntülerini de paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve Yalova'da düzenlenen Narkoçelik-30 operasyonlarında, İran’dan ülkemize gönderildiği tespit edilen 1 ton 549 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyonlarda zehir taciri ve imalatçısı 8 şüpheli yakalandı. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı mücadelemiz sürecek."

Yapılan Çalışmalar ve Ele Geçirilen Miktarlar

Bakan Yerlikaya, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yapılan çalışmalarda, organize suç örgütünün İran'dan "emdirme" yöntemiyle uyuşturucu göndermek için uzmanlar gönderdiğini belirtti. Bu kişilerin Yalova'daki bir çiftlik evinde uyarıcı madde üretimine başladığı tespit edildi.

İstanbul'daki operasyonlarda 240 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, Yalova'nın Altınova ilçesindeki operasyonlarda ise 1 ton 259 kilogram sıvı halde metamfetamin, 50 kilogram kristal metamfetamin ve 77 kilogram ara kimyasal madde bulundu.