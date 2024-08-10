Narkoçelik-31 Operasyonu: 91 Gözaltı ve 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Narkoçelik-31 Operasyonları ile Uyuşturucu İle Mücadele

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı ve dağıtımına yönelik yapılan Narkoçelik-31 operasyonları kapsamında 91 kişinin gözaltına alındığını ve toplamda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonun Detayları

Yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı organizasyonuyla 253 ekip ve 996 personel, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere toplamda 26 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Yakalanan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Maddeler

Operasyon sonucunda yakalanan 91 şüpheliden 55'i tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol kararı alındı. Diğer zanlıların işlemleri ise devam ediyor. Arama işlemleri sonucunda ele geçirilen maddeler arasında 1 ton 47 kilogram uyuşturucu, 8 milyon 249 bin kök Hint keneviri, kök skunk ve 21 bin adet uyuşturucu hap yer aldı.

Bakan Yerlikaya'dan Mesaj

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.