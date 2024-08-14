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Narkoçelik-32 Operasyonunda Uyuşturucu ile Mücadele

520 şüpheli yakalandı, 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 08:55
Narkoçelik-32 Operasyonunda Uyuşturucu ile Mücadele

Narkoçelik-32 Operasyonu

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Narkoçelik-32 operasyonlarında toplamda 520 şüpheli gözaltına alındı ve 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde, yanı sıra 861 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonun Kapsamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 59 ilde "zehir tacirlerinin" yerel suç örgütlerine ve uyuşturucu imalatçılarına yönelik operasyonlar yapıldığını belirtti.

Emniyet Güçlerinin Katılımı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı liderliğinde gerçekleştirilen bu operasyonlar, 1300 ekip, 3 bin 250 personel, 18 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeği ile desteklenmiştir.

Yapılan bu operasyonlar, Türkiye'deki uyuşturucu ile mücadele çabalarının önemli bir parçasını oluşturmakta ve halkın güvenliği için büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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