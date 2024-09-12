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Narkoçelik-38 Operasyonu: 316 Şüpheli Yakalandı

50 ilde düzenlenen Narkoçelik-38 operasyonlarında 316 kişi yakalandı, 580 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 08:03
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 08:03
Narkoçelik-38 Operasyonu: 316 Şüpheli Yakalandı

Narkoçelik-38 Operasyonu Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen Narkoçelik-38 operasyonlarında 316 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bu operasyonlar, ülke genelinde 50 ilde düzenlendi ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu operasyonlarda toplamda 580 kilogram uyuşturucu ile 121 bin 970 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtildi.

Güvenlik Güçlerine Teşekkür

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonuyla gerçekleştiği ifade edildi. 790 ekip ve 1910 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeği de yer aldı. Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." dedi.

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