Narkoçelik-39 Operasyonu: 293 Şüpheli Yakalandı

Narkoçelik-39 Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Ülkemizde gerçekleştirilen Narkoçelik-39 operasyonları kapsamında toplamda 293 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmede, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin de dahil olduğu toplam 44 ilde bu operasyonların düzenlendiğini duyurdu.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, operasyonlarda yaklaşık 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 945 bin 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu başarı, uyumlu bir şekilde çalışan güvenlik güçlerinin çabasıyla sağlandı.

Operasyon Detayları

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlükleri tarafından 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeği ile birlikte icra edildi.

Azim ve Kararlılık Mesajı

Yerlikaya, açıklamasında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız." ifadelerine yer vererek, bu tür operasyonların devam edeceği mesajını verdi.

Operasyonların illere göre detayları ve sonuçlarının ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.