Narkoçelik-48 Operasyonunda 1780 Şüpheli Yakalandı, 4 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Dev Uyuşturucu Operasyonu: Narkoçelik-48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonları sonucunda, 4 ton 887 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 1780 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sektörler Arası İş Birliği ve Ülke Genelinde Kapsamlı Çalışma

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 450 ekip, 11 bin 125 personel, 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeğinin katıldığını belirtti. Bu operasyonlar, 73 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.

İlk İki Haftada Öne Çıkan Rakamlar

İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Adana'nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde düzenlenen operasyonlar sonucunda 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

Toplumun Duyarlılığına Vurgu

Yerlikaya, açıklamasında, "Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor. Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin işbirliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor," ifadesini kullandı. Ayrıca, toplumun gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması konusunda ortak bir hedef gütmesi gerektiğine dikkat çekti.

Güvenlik için İletişim

Yerlikaya, uyuşturucu satışı veya kullanımıyla ilgili şüpheli durumlar için 112 Acil Çağrı hattına başvurulması gerektiğini ve bu konuda gerekenin yapılacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.