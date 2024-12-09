Narkokapan-1 Operasyonunda 34 Şüpheli Tutuklandı

Narkokapan-1 Operasyonu ile Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen Narkokapan-1 operasyonlarında 34 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlar, 20 ilde jandarma tarafından gerçekleştirildi.

Operasyon Ayrıntıları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu ticaretine yönelik olarak cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların detaylarını aktardı. Operasyonlar, Antalya, Diyarbakır, Manisa, Aksaray, Van, Adana, Siirt, İstanbul, Sivas, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Muş, Tekirdağ, Rize, Mersin, Bingöl, Iğdır, İzmir ve Mardin illerinde gerçekleştirildi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarları

Operasyonların sonucunda toplamda 640 kilogram uyuşturucu madde, 225 bin kök kenevir ile 21 bin 768 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, zehir taciri ve sokak satıcısı olarak 37 şüpheli yakalandı; bunlardan 34'ü tutuklandı, 3'ü için ise adli kontrol kararı alındı.

Türkiye Yüzyılı'nda Uyuşturucu ile Mücadele

Yerlikaya, Türkiye'nin hedeflerinden birinin, ülkeyi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz bir kale haline getirmek olduğunu belirtti. Uyuşturucunun arzı ve talebi ile kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı. Ayrıca, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmaya teşekkür etti ve "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." diyerek desteklerini iletti.