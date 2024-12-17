Narkokapan-3 Operasyonu: 595 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Narkokapan-3 Operasyonunda Şok Bulgular

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde gerçekleştirilen "Narkokapan-3" operasyonlarına dair kritik bilgileri paylaştı. Toplamda 595 şüpheli yakalanırken, operasyonda 2 ton 6 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 889 bin 171 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. "Türkiye Yüzyılı" hedefleri arasında yer alan, ülkeyi uyuşturucuya karşı korunaksız bir kale haline getirme çabalarını yineledi.

Operasyonun Detayları

Operasyonlar, cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Katılım gösteren ekipler arasında 2 bin 850 ekip, 8 bin 340 personel, 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeği bulunmaktadır.

Başarı ve Destek Mesajı

Yerlikaya, operasyonları koordine eden başsavcılıklara ve başarılı bir şekilde görevini yerine getiren kahraman polis ekiplerine teşekkür ederek, elde edilen sonuçların toplum sağlığı adına büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.