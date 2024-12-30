Narkokapan-4 Operasyonunda 50 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin 12 ilde düzenlediği "Narkokapan-4" operasyonlarında yakalanan 83 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların Antalya, Diyarbakır, Balıkesir, Adana, Manisa, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Aydın, Kırıkkale, Van ve Bursa'da uygulandığını belirtti.

Bu kapsamda operasyonlar sonucunda 658 kilogram uyuşturucu madde ile 127 bin 474 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 83 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını, 16 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Yerlikaya ayrıca, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde 'geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.' Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımıza ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamıza teşekkür ediyorum," dedi.