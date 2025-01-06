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Narkokapan-5 Operasyonları: 1713 Şüpheli Yakalandı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

77 ilde düzenlenen Narkokapan-5 operasyonlarında 1713 şüpheli yakalanırken, 839 kg uyuşturucu ve 1,168,042 hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 08:26
Narkokapan-5 Operasyonları: 1713 Şüpheli Yakalandı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Narkokapan-5 Operasyonlarının Başarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Narkokapan-5 operasyonları, 77 ilde düzenlenerek başarıyla sonuçlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 1713 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyon Detayları

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Konya ve Adana dahil olmak üzere birçok ilde yapılan operasyonlar sonucunda 839 kilogram uyuşturucu ve 1,168,042 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yerlikaya, paylaştığı mesajında, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde, geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz." ifadelerine yer verdi.

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