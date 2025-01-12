Narlı-Marmara Feribot Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Erdek'te Narlı-Marmara feribot hattında bazı seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:30
Narlı-Marmara Feribot Seferleri Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Narlı-Marmara Feribot Hattında Sefer İptalleri

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Narlı-Marmara feribot hattında, 13 Ocak 2025 pazartesi günü bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi. İptaller, GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

İptal Edilen Seferler

Açıklamada, Narlı'dan saat 08.00 ve 16.15'te yapılması planlanan seferlerin yanı sıra, Marmara'dan saat 11.30 ve 17.30'da gerçekleşecek seferlerin de iptal edildiği belirtildi. İptallerin nedeni ise olumsuz hava koşulları olarak açıklandı.

Yolcuların seyahat planlarına dikkat etmeleri ve gelişmeleri takip etmeleri önerildi.

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