NASA Başkanı Nelson'dan Gizli Temas İddialarına Tepki

NASA Başkanı'nın Soruşturma Çağrısı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Bill Nelson, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan, Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gizlice temas kurduğuna dair iddiaların soruşturulması gerektiğini ifade etti.

Gizli Temas İddialarının Değerlendirilmesi

The Hill kaynaklı habere göre, Nelson, söz konusu iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Nelson, NASA'nın yandaş bir ajans olmadığını vurguladı ve haberdeki verilerin doğruluğunun belirsizliğine rağmen gerekli soruşturmaların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Endişe Verici Durumlar

Nelson, “Eğer Elon Musk ile Putin arasında birden fazla görüşme olduğu doğruysa, bu durum özellikle NASA, Savunma Bakanlığı ve bazı istihbarat kurumları açısından son derece endişe verici olacaktır.” şeklinde konuştu.

WSJ İddiası ve Yanıtlar

WSJ, 25 Ekim'de yayınladığı haberde, Elon Musk'ın ve Putin'in düzenli olarak görüşmeler yaptığını, bu görüşmelerde jeopolitik konular, iş ortaklıkları ve kişisel meseleler hakkında tartışmalarda bulunduğunu dile getirmişti.

Ayrıca, Rus hükümetinin 2023 yılı sonlarında Musk'tan, SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'in Tayvan üzerinde aktif hale getirilmemesi konusunda talimat verdiği de ifade edildi. Musk ise, Putin ile sadece Nisan 2021'de bir kez uzay hakkında görüştüğünü açıklamıştı.